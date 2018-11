C' è un donatore per Alessandro | ma non è disponibile da subito | l' ultima speranza per il

Trovato un donatore compatibile per Alex : sarà trasferito in Italia - verrà curato al Bambino Gesù di Roma : Il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il Bambino affetto da una grave malattia genetica e attualmente ricoverato a Londra, sarà trasferito a breve all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il Bambino sara’ a Roma sottoposto ad un trapianto di midollo da genitore, tecnica nella quale l’ospedale del Vaticano e’ all’avanguardia a livello mondiale. Nei giorni scorsi si era ...

Londra - il donatore per il piccolo Alessandro si ritira - la famiglia : 'Non c'è più tempo' : Era già una grandissima corsa contro il tempo, ma adesso la preoccupazione e l'allarme sta aumentando di minuto in minuto, di ora in ora, visto che il donatore per il piccolo Alessandro Montresor, di appena diciannove mesi, non si riesce a trovare. O meglio, dopo una lunga ricerca era stato individuato un donatore altamente compatibile che avrebbe potuto mettere in salvo il piccolo che è affetto da infoistiocitosi emofagocitica, ma che purtroppo ...

Il donatore di midollo per il piccolo Alessandro si ritira - la famiglia : “Aiuto - non c’è più tempo” : Dopo una lunga ricerca era stato individuato un donatore altamente compatibile per salvare il piccolo Alessandro Montresor, 19 mesi, affetto linfoistiocitosi emofagocitica. Purtroppo si è ritirato, gettando la famiglia nello sconforto. Ora serve un altro donatore, ma non c'è molto tempo: il 30 novembre scade il farmaco che lo sta tenendo in vita.Continua a leggere

Londra - prosegue la corsa per Alex - ma il donatore non c'è ancora : Per Alex, il bimbo italiano di 19 mesi che lotta per sopravvivere a Londra, sta arrivando il momento più difficile. A mezzanotte del 30 novembre il farmaco sperimentale che gli ha allungato la vita ...

Napoli torna in piazza per Alex : tremila tamponi per trovare il donatore giusto : Napoli torna in piazza per aiutare il piccolo Alex, il bambino affetto da una grave malattia genetica che necessita con urgenza di un trapianto di midollo. Solo due settimane il Plebiscito aveva...

Piccolo Alex - speranza da Bologna. Al Sant'Orsola un possibile donatore di midollo : Bologna, 1 novembre 2018 - speranza per Alex . Arriva una speranza, da Bologna , per Alessandro Maria, il bambino di 18 mesi per cui tutta Italia, in questi giorni, si è mobilitata. Figlio di italiani,...

Per il piccolo Alex c'è una speranza : individuato un possibile donatore compatibile : N on soltanto un fiume in piena di solidarietà che sta riempiendo tutte le piazze italiane di possibili donatori. Per Alex, il bimbo di madre napoletana affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, c'è ...

Anche a Verona caccia al donatore per Alex - il bimbo affetto da una rara malattia genetica : Il Comune di Verona e l’associazione Save Moras Italia si sono mobilitati per Alessandro Maria, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rara: la sua unica speranza è il trapianto di midollo. E’ necessario trovare un donatore compatibile e per questo è scattata una corsa che ha già coinvolto migliaia di persone in varie città italiane. Domani i volontari dell’associazione, dalle 14 alle 20, saranno in piazza ...

Milano - centinaia in fila per trovare un donatore di midollo per il piccolo Alessandro : l’appello partito dai social : Si sono messi in fila a centinaia, pazientemente, aspettando il proprio turno davanti ai gazebo organizzati a Milano dall’Admo, per farsi prelevare un tampone con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile per il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. L’appello era stato lanciato su Facebook dai genitori del ...

A Milano centinaia in fila per trovare un donatore di midollo per il piccolo Alessandro|Il video : Il bimbo di un anno e mezzo ha una malattia rara. Da stamattina a Milano in piazza Sraffa è possibile fare il test del sangue per trovare la compatibilità: 500 in coda

A Milano la gara di solidarietà per trovare un donatore di midollo per Alessandro La gente in coda per il test : Il bimbo di un anno e mezzo ha una malattia rara. Da stamattina a Milano in piazza Sraffa è possibile fare il test del sangue per trovare la compatibilità: 500 già in coda. Sabato la ricerca a Napoli