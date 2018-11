C' è posta per te | accadrà l' impossibile | Al Bano Carrisi e Romina Power? Un disastro per

Anticipazioni C'è posta per te 2019 - annunciati i primi ospiti : presenti Albano e Romina : Tra i programmi più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5 vi è sicuramente C'è posta per te, il fortunato people show ideato e condotto d Maria De Filippi che tornerà in onda il prossimo anno. Il programma rimane uno dei punti di forza della programmazione invernale della rete ammiraglia Mediaset e come da tradizione, la De Filippi sta già lavorando per la buona riuscita del programma, al punto da portarsi avanti con le registrazioni delle ...

Gaffe per Barbara D'Urso : mostra gli slip spostando l'abito con una mano : Barbara D'Urso, regina indiscussa di Canale 5, continua a far parlare di sé. Tra critiche e consensi, la conduttrice non perde occasione per destare scalpore. Uno degli ultimi avvenimenti risale a ieri, domenica 25 novembre, quando la D'Urso si è resa protagonista di una Gaffe che ha scatenato il mondo dei social in pochissimo tempo. Carmelita nazionale ha mostrato gli slip in diretta con un abile movimento della mano che, scostando il lungo ...

Camera - proposta di legge della Lega per la nascita di un Centro di addestramento unico delle Forze dell'Ordine : Perfezionare le conoscenze tecniche e migliorare la pratica di tiro delle Forze di Polizia. Un 'bersaglio' che va colpito, secondo alcuni deputati leghisti, con l'istituzione di un vero e proprio ...

Salvini a Gattuso : 'Testardo! Perché non ha fatto cambi?'. La risposta : 'Pensi ai problemi dell'Italia - non al Milan!' : A Salvini dico di pensare alla politica Perché abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l'Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire. E' già da tempo che dice ...

Nel referendum di Taiwan è stata bocciata la proposta per introdurre i matrimoni tra persone dello stesso sesso : Nel referendum di Taiwan è stata bocciata la proposta per i matrimoni tra persone dello stesso sesso. In uno dei suoi dieci quesiti il referendum chiedeva ai cittadini di esprimersi sulla possibile introduzione di una legge che permetta e protegga

Proposta di legge del consigliere Giuseppe Pedà per istituzione Centri antiviolenza contro le donne : Il consigliere regionale Giuseppe Pedà ha depositato un progetto di legge sulle case rifugio per le donne di vitti di violenza. 'Ben vengano le iniziative simboliche - evidenzia Pedà - ma bisogna ...

La proposta del M5S : 'Sanzioni più rigide per chi fuma o usa lo smartphone alla guida' : Quella che sta emergendo da qualche ora a questa parte è senza dubbio una notizia che non farà piacere a tutti gli automobilisti ma che probabilmente è un qualcosa di dovuto in nome della sicurezza propria e del prossimo. L'ultima proposta di legge del Movimento 5 Stelle, infatti, vorrebbe una modifica al Codice della strada inasprendo le sanzioni per coloro i quali guidano commettendo alcune infrazioni che oggi come oggi appaiono quasi del ...

Formula 1 - la Ferrari e una maglietta per salutare Raikkonen : 'We love Kimi'. E lui posta : 'Una grande famiglia' : Ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 2018 ad Abu Dhabi , ma anche l'ultima gara di Kimi Raikkonen con la Ferrari. Si chiuderà a Yas Marina la storia con la Rossa del finlandese, che dalla ...

Appalti truccati - una ditta che si era proposta per il Morandi : Signori, ecco a voi l’Italia. Ancora una fotografia impietosa – ma purtroppo veritiera – del nostro Paese, in cui c’entra, ancora una volta, Genova, con il crollo del Ponte Morandi. In questo caso in maniera “indiretta”, con una delle ditte che si sono fatte avanti per ricostruire il viadotto sul Polcevera, la De Eccher di Udine. La metastasi del corpo malato “La metastasi del corpo malato”, così l’hanno definita gli investigatori delle Fiamme ...

Asia Argento - la proposta indecente al rapper Salmo : 'Una botta e via - per 20mila euro me lo dai?' : Oggi, giovedì 22 novembre, Asia Argento è stata ospite di Giovani Veronesi e Max Cervelli a Non è un paese per giovani. Sulla questione di Salmo , il rapper che le ha dedicato alcuni versi roventi, ...

Juvemania : attenta Juve - Marotta è uno che gli equilibri li sposta per davvero! : Nemmeno il tifoso più fazioso al mondo lo avrebbe sognato. Deve stare attenta allora la Juve, perché se nell'immediato il vantaggio nei confronti delle rivali è ancora netto ed evidente, con un Beppe ...

Divieto di fumo alla guida e patente sospesa per chi usa lo smartphone al volante : la proposta M5s : Divieto di fumo alla guida e sanzioni più aspre - fino alla sospensione della patente - per chi usa lo smartphone al volante: sono questi alcuni dei punti principali della proposta di legge del M5s per riformare il Codice della Strada. Pene più severe anche per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.Continua a leggere