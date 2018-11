Casting per concorrenti di ' The Wall' su Canale 5 e per ballerini del film ' Riflessi'

Casting per 'Il Nido' - prodotto da Colorado Film - e per una serie televisiva : Casting in corso per la ricerca di giovani protagonisti per un Film, da girarsi a Torino, dal titolo Il Nido e prodotto da Colorado Film. Sono inoltre aperte le selezioni per un piccolo ruolo per la realizzazione di una importante serie televisiva, le cui riprese verranno effettuate in Campania. Il Film 'Il Nido' Per la realizzazione di un Film dal titolo Il Nido, diretto da Roberto De Feo, si cercano giovani protagonisti. Le riprese del Film, ...

Casting e selezioni di autori - docenti - attori per la Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' : Presso la celebre Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' di Milano sono in corso le selezioni per la ricerca di autori nonchè di docenti per gli indirizzi di Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia ma anche di attori e attrici per due interessanti cortometraggi. Giovani autori La Scuola di Cinema 'Luchino Visconti', in collaborazione con l'Alta Scuola in Media e Comunicazione (ALMED) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, cerca giovani ...

Casting per un cortometraggio da girarsi a Salerno e per Movieland : Selezioni in corso per la ricerca di attori per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Uno strano giorno, diretto dal regista Alfonso Della Rocca, nonchè di attori, cantanti, stuntman, presentatori, ballerini, ballerine e altre figure per il noto parco Movieland, per la stagione 2019. Uno strano giorno Casting aperti per lo short film dal titolo Uno strano giorno, diretto da Alfonso Della Rocca. In particolare, si cercano attori con ...

Casting per un film diretto da Enzo Caiazzo e per uno spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per un nuovo film dal titolo Amore Postatomico, diretto da Enzo Caiazzo e prodotto da EWC 2001 srls. Sono altresì aperte le ricerche di attori per uno spettacolo teatrale, diretto da Vito Boffoli e che andrà in scena al Teatro Euclide di Roma....Continua a leggere

Casting per un cortometraggio di Time Project e due eventi di Le Perle delle Muse : Sono in corso le selezioni di attrici per un interessante short film di Time Project le cui riprese verranno poi effettuate a Milano e quelle per indossatori, modelli, hostess per due eventi organizzati da Le Perle delle Muse che si terranno a Brescia e a Verona. Un cortometraggio di Time Project Per la realizzazione di un cortometraggio, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano, si selezionano attrici per un ruolo da protagonista. Lo ...

Casting per un film diretto da Claudio Paffetti e per un corto su tematiche sociali : In queste settimane sono in corso le selezioni per la ricerca di attori professionisti (ambosessi e tutti maggiorenni) per ruoli principali e secondari per la realizzazione del film Diario di un morto viaggiatore, diretto da Claudio Paffetti e prodotto da Artproduction. Il film verrà girato in parte in Italia e in parte in Marocco. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per la ricerca di figure varie per il cortometraggio diretto da Riccardo ...

Casting per 'Master of Photography' di SKY Arte - GiZa Eventi cerca hostess : In queste settimane in corso i Casting per la ricerca di concorrenti per Master of Photography, di SKY Arte. Possono pArtecipare a questo importante talent di livello europeo sia fotografi professionisti che amatoriali. In palio un premio di 100.000 euro. Sono inoltre in corso le selezioni da pArte dell'agenzia GiZa Eventi che è alla ricerca di hostess per alcuni interessanti Eventi in diverse località italiane. Master of Photography Sono ...

Casting di Cineworld Roma per una serie Tv e per uno spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni, curate da Cineworld Roma, per una nota e i teressante serie televisiva. Inoltre sono aperti i Casting per la realizzazione di un importante spettacolo teatrale dal titolo Gli Uccelli, tratto dal celebre saggio di Aristofane e con l'adattamento di Emilio Russo che ne è anche il regista. Lo spettacolo verrà messo in scena al Teatro Menotti di Milano, dove si terranno anche le audizioni e le prove. Una nota ...

Casting per uno spot pubblicitario e per uno spettacolo teatrale : Sono attualmente in corso le selezioni per modelli e modelle per realizzare un interessante spot pubblicitario nel settore beauty: le riprese del relativo video verranno effettuate a Padova. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di una attrice per lo spettacolo teatrale dal titolo Kafka e la bambola viaggiatrice, che verrà messo in scena a Udine nel novembre del prossimo anno. Nel frattempo, al termine delle selezioni in questione, ...

Casting per 'Innamorato perso' con Enrico Brignano e per un importante spot a Roma : Sono in corso le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine (con particolari doti canore) per il tour di un importante spettacolo dal titolo 'Innamorato perso' con il noto attore Enrico Brignano. I Casting si terranno a breve a Roma. Sono inoltre aperti i Casting per la realizzazione di un interessante spot pubblicitario di una ben nota catena di supermercati. In questo caso si cercano attori, attrici e figuranti. Le riprese del video ...

Casting per la serie TV dal titolo 'Anna' in onda su Sky e per uno spot : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di giovani protagonisti, bambini e adolescenti, per realizzare la nuova serie televisiva dal titolo Anna, ispirata dal romanzo di Niccolò Ammaniti e prodotta dalla nota casa di produzione cinematografica e televisiva Wildside. La serie andrà in onda su Sky e Netflix. Le prossime selezioni si terranno in provincia di Palermo, per l'esattezza a Castelbuono. Sono inoltre in corso le selezioni per la ...

Casting per Babbi Natale per alcuni Centri Commerciali : Le festività natalizie si avvicinano sempre più e sono in corso alcune selezioni per reperire Babbo Natale per i Centri Commerciali di varie città. In particolare, si cercano innanzitutto numerosi attori per Centri Commerciali di Milano, Roma, Bergamo e Bologna. Gli attori che verranno scelti non dovranno limitarsi a rappresentare il personaggio ma dovranno anche interagire con i bambini. I candidati per questo Casting devono dare la ...

Casting per due cortometraggi da girarsi a Firenze e a Milano : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di due interessanti cortometraggi, che verranno prodotti uno da Fair Play e l'altro da Veleno Production. Le riprese verranno effettuate in entrambi i casi agli inizi del prossimo anno, rispettivamente a Firenze e a Milano. Un corto prodotto da Fair Play Per la realizzazione di un cortometraggio di genere thriller-psicologico si selezionano attori e attrici. Le ...

Casting per un nuovo film a Biella e per uno spot della Vodafone : Sono attualmente in corso le selezioni di attori per un film diretto da Nino Angiuli e dal titolo L'uomo attrezzo, le cui riprese verranno effettuate a Biella a partire dal gennaio del prossimo anno. Sono inoltre aperti i Casting per realizzare un interessante spot pubblicitario della compagnia telefonica Vodafone, prodotto da Akita film. In questo caso si cercano diverse comparse di varie fasce di età e le riprese verranno effettuate entro ...