Castelli | M5S | | ' Spread e mutui non sono collegati'

Castelli-Padoan - scontro a Porta a Porta : la lezione di economia della viceministra M5S è virale : Botta e risposta a Porta a Porta tra Laura Castelli , sottosegretaria all'economia, e Pier Carlo Padoan . La politica M5S ha interrotto l'ex titolare del Tesoro mentre spiegava gli effetti dello spread sulla vita reale degli italiani, impartendogli una sorta di 'lezione' ...

Padoan spiega lo spread al viceministro M5S Castelli : lo scontro diventa virale sul Web : Sta diventando virale lo scontro tra il viceministro dell'Economia, la pentastellata Laura Castelli, e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Ospiti a Porta a Porta, i due esponenti politici stavano discutendo degli effetti dell'aumento dello spread sul costo dei mutui. Senza permettere a Padoan di finire il ragionamento, Castelli ha bloccato l'ex ministro con un "questo lo dice lei".Continua a leggere

Tav - la base M5s contro la sindaca. Incontro segreto Castelli-Ilotte : C'è un grillismo di lotta e uno di governo. Il primo vuole scendere in piazza con i No Tav l'8 dicembre , così come ha detto di voler fare, a titolo personale, pure il vicesindaco Guido Montanari, , l'...

L'imbarazzante Laura Castelli - la Toninelli in gonnella del M5s : ... ex steward dello stadio San Paolo a Napoli, più vaghe esperienze 'nel settore fiscale', la Castelli si è ritrovata catapultata da portaborse di grillini piemontesi a sottosegretario dell'Economia. ...

Castelli - M5S - : reddito cittadinanza - non servirà fare domanda : Il reddito di cittadinanza non dovrà essere richiesto dai cittadini ma sarà lo Stato ad individuare chi ne ha diritto. Lo ha spiegato il vice-ministro all'Economia, Laura Castelli parlando dal palco della manifestazione M5sa Roma insieme a Nunzia

Reddito di cittadinanza - Castelli - M5S - : 'Elargito su bancomat' : Il Reddito di cittadinanza verrà elargito su un bancomat. Ad annunciarlo il viceministro dell'economia, la pentastellata Laura Castelli. Lo strumento si dovrà spendere per fare consumi quindi negli esercizi commerciali. A tal proposito la Castelli fa un esempio di come funzionerà il Reddito di ...

Laura Castelli del M5S dice che il PD ha fatto anche cose buone : «Non avevo idea si fosse fatto tanto, non e` stato abbastanza pubblicizzato», ha detto secondo la Stampa parlando di bilancio ed Europa The post Laura Castelli del M5S dice che il PD ha fatto anche cose buone appeared first on Il Post.

Reddito di cittadinanza - Castelli - M5s - : controlli con banche dati e 6 anni di carcere per chi truffa : "In Manovra nessuna marchetta" - Per quanto riguarda la legge di bilancio il sottosegretario all'Economia, intervistata dal Corriere della Sera, ribadisce che "questo governo garantisce zero ...

Reddito di cittadinanza - Castelli - M5s - : controlli con banche dati e 6 anni di carcere per chi truffa : "Sul Reddito di cittadinanza ci saranno controlli a monte incrociando le banche dati". Lo afferma il sottosegretario all'economia, Laura Castelli . "Chi truffa avrà 6 anni di carcere - spiega ancora - i controlli verranno fatti a monte per vedere se quel nucleo familiare ha diritto al Reddito di cittadinanza. Lo si farà ...

Laura Castelli - l'altro pressing M5s per far rientrare il reddito di cittadinanza in manovra : un altro volto del pressing M5s sul ministro dell'Economia Tria e sui tecnici di Via XX Settembre affinché trovino i dieci miliardi per inserire il reddito di cittadinanza tra le misure previste nella prossima legge di Bilancio. È il volto di Laura