Caso plusvalenze in prescrizione | assolti Moggi | Giraudo e Bettega

Caso plusvalenze : per Moggi - Giraudo e Bettega scatta la prescrizione : La causa riguardava Antonio Giraudo , Luciano Moggi e Roberto Bettega , chiamati a rispondere di reati societari e fiscali. Ora a Torino è arrivata la conferma in Corte di Appello dell'assoluzione, per ...

Caso plusvalenze - respinti i ricorsi : resta il -3 per il Chievo : resta tutto invariato: la Corte d'Appello ha respinto tutti i ricorsi nel Caso - Chievo sulle plusvalenze con il Cesena.

Caso plusvalenze - la Procura chiede -15 punti per il Chievo in appello : Si è svolto oggi il processo d'appello al Chievo sul Caso delle plusvalenze. La Procura torna a chiedere 15 punti di penalizzazione per i veneti.