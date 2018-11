Case per gli sfollati | boom di offerte

Dal 27 al 29 novembre : Arkeda Open House Napoli - appuntamenti per non addetti ai lavori in studi - Case e cantieri di architetti : L'idea del progetto prevede di rappresentare un universo ancora poco esplorato dal pubblico, il mondo degli architetti, la cui nobile professione è considerata perlopiù appannaggio di pochi e vista ...

Portofino - l’altra faccia del borgo dei vip isolato da quasi un mese : “Qui operai e Case popolari - ora rischiamo il posto” : Non solo yacht di lusso e ville esclusive, imprenditori multimilionari e vip di diverso ordine e grado. Quando il disagio arriva a farsi sentire anche a Portofino, con l’unica strada che collega il borgo dal resto del mondo, a restare in paese sono solo 150 dei 400 residenti, tra questi molti operai e lavoratori che vivono in alcuni dei duecento alloggi con canone agevolato del Comune. Un’altra Portofino, quella che sul lusso ci lavora “come ...

Roma - non solo villette abusive : le mani dei clan sulle Case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Roma - non solo villette abusive : le mani dei clan sulle Case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Roma - non solo villette abusive : le mani del clan sulle Case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Prometteva Case al mare per incassare la caparra e sparire : preso 45enne ricercato in tutta Italia : A smascherarlo sono stati gli agenti del commissariato di Spoleto, al termine di una complessa operazione ed ora l'uomo è ricercato in tutto il territorio nazionale. Italiano, di 45 anni, la sua ...

Giucas Casella e altri personaggi si lamentano delle loro pensioni troppo basse : Giucas Casella e altri personaggi della TV come Enzo Paolo Turci si lamentano di recepire pensioni bassissime rispetto ai contributi versati Il settimanale “Spy”, in edicola venerdì 23 novembre, racconta la rabbia di alcuni artisti italiani che dopo cinquant’anni di carriera si sono ritrovati a fare i conti con una pensione più bassa rispetto a quello che pensavano di meritare. Enzo Paolo Turchi riceve 740 euro al mese: ...

'Il vizio della speranza' - l'attesa première Casertana : Dopo aver vinto il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma, miglior regia e miglior attrice al Tokyo International Film Festival, 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelisapproda nelle ...

SALUTE - A Caserta un nuovo centro di ricerca e clinica per i disturbi del comportamento alimentare - nasce ISPPREF Pro Ana Care : La prof.ssa Carla Langella e le dott.sse Valentina Perricone ed Anna Pirozzi , uno staff di esperte in visualizzazione della scienza, stanno sperimentando, insieme a psicologi e psicoterapeuti ...

Amazon cerca esperti per rivoluzionare le nostre Case con i robot domestici : Cosa mai potrebbe fare un robot per la casa per migliorarci la vita? Amazon, a quanto pare, vorrebbe che nuove idee e progetti venissero fuori da esperti in ingegneria meccanica e robotica che il colosso delle vendite online starebbe per ingaggiare. È in corso infatti la ricerca di personale specializzato. Amazon ha da tempo concentrato l’attenzione sul futuro della domotica e sullo sviluppo dell'”Internet degli oggetti”. Non ...

Raggi : Casamonica - Case abusive vanno per forza abbattute : Roma – “Le case sono state costruite in aderenza all’acquedotto, quindi case assolutamente abusive. Molti ci chiedono se queste case potevano essere mantenute e destinate ad altro: no, queste case vanno assolutamente smantellate, abbattute e ripristinata un’area sostanzialmente di tutti”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, al termine della prima fase degli abbattimenti dei villini abusivi del clan ...

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Tragedia a Caserta : muore a 24 anni per un incidente dopo quasi un mese di agonia : Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Caserta, nel piccolo comune di Maddaloni, dove il giovanissimo Vincenzo Mataluno, ventiquattrenne del posto, è deceduto a seguito di un incidente stradale e dopo quasi un mese di agonia, trascorso a combattere tra la vita e la morte. Secondo quanto si apprende dal quotidiano locale ...

Airbnb toglierà dalla sua piattaforma gli annunci per affittare le Case nei territori occupati in Cisgiordania : Airbnb ha deciso che toglierà dalla sua piattaforma gli annunci per affittare le case che si trovano nei territori occupati da Israele in Cisgiordania. Gli annunci in questione sarebbero circa 200 case, e Airbnb non ha specificato quando questa misura diventerà