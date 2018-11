Casamonica | Salvini su ruspa | giù villa

Casamonica - Salvini in ruspa : "Adesso qui torna la legalità" : 'Non è una parentesi per farsi fotografie, ma è una politica che sta migliorando la vita di tanti quartieri. Abbiamo iniziato tanti anni fa e non ci fermeremo mai', ha aggiunto il presidente ...

Casamonica - iniziata demolizione villa alla Romanina : Salvini su ruspa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Casamonica : Salvini sale sulla ruspa per l'abbattimento della villa : Caschetto in testa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è salito sulla ruspa dell'Esercito che poi ha cominciato ad abbattere la villa abusiva dei Casamonica alla Romanina, a Roma. "Ma - ha ...

Casamonica - Salvini sale sulla ruspa per demolire le villette ma Zingaretti resta in disparte : “Spegni il motore - va’” : Col caschetto in testa il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è salito sulla ruspa che dovrà provvedere all’abbattimento delle villette dei Casamonica, a Roma, e ha provato a manovrarla con l’assistenza di un militare. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha partecipato alla conferenza stampa insieme al leader della Lega, è però rimasto in disparte. Dopo qualche minuto, ha urlato a Salvini: “Spegni ...

Casamonica - via alla demolizione di un'altra villa. Salvini sale sulla ruspa : Caschetto in testa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è salito sulla ruspa dell'Esercito che poi ha cominciato ad abbattere la villa abusiva dei Casamonica alla Romanina, a Roma. 'Ma - ha ...

Casamonica - ruspe davanti a un'altra villa confiscata. Il boss : 'Salvini? Ben venga - gli offro un caffè' : Anzi se vuole glielo porto pure' 'Non è una parentesi per farsi fotografie, ma è una politica che sta migliorando la vita di tanti quartieri. Abbiamo iniziato tanti anni fa e non ci fermeremo mai', ...

Casamonica - ruspe davanti a un'altra villa confiscata. Il boss : 'Salvini? Ben venga - gli offro un caffè' : Le ruspe ferme davanti alla villa confiscata ai Casamonica in via Roccabernarda alla Romanina che verrà demolita a breve con alle spalle uno spazio allestito per una conferenza stampa con bandiere e ...

Salvini : con Casamonica ci vediamo lunedì - solidarietà a Raggi : Roma – “Solidarieta’ al corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e al sindaco Virginia Raggi. Le aggressioni, le minacce e l’odio di signori come i Casamonica sono medaglie al valore. Una volta i Casamonica spadroneggiavano con funerali show nel cuore della Capitale, ora vengono arrestati e sgomberati”. “L’aria e’ cambiata e la nostra ruspa non si ferma. Con i Casamonica ci vediamo lunedi’, ...

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : "Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava" : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l'abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ...

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : “Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava” : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l’abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ad inveire contro chiuque ” Stiamo in mezzo ad una strada e ora andremo a casa di Salvini – urla una signora mentre porta via le ultime cose dalla sua ormai ex casa- andremo anche dalla Raggi che prima era indagata e ora fa tanto ...

Salvini : lunedì abbattiamo villa Casamonica a Romanina : Roma – “Lunedi’ prossimo con il presidente Zingaretti saremo alla Romanina per abbattere un’altra villa dei Casamonica per farne un giardino per bambini”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante il question time alla Camera. L'articolo Salvini: lunedì abbattiamo villa Casamonica a Romanina proviene da RomaDailyNews.

Demolizione ville Casamonica - Sabella : “Merito di Raggi o di Salvini? È della sindaca - del capo dei vigili e dei funzionari” : “I meriti della Demolizione delle ville abusive dei Casamonica? Sono tutti della sindaca Raggi, del comandante dei vigili e dei funzionari che hanno reso possibile l’operazione. Poi, sul piano politico, uno può dire che quanto annunciato da Salvini su tutto il territorio italiano possa aver accelerato la situazione. Ma questa è una valutazione politica. Tecnicamente il merito è del Campidoglio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de ...

Casamonica - 8 VILLE ABBATTUTE/ Ultime notizie - rabbia dei residenti "Andiamo a dormire da Salvini?" - IlSussidiario.net : CASAMONICA, VILLE ABBATTUTE: operazioni in corso. Ultime notizie, le lamentele: "Non sappiamo dove andare, ci sono bambini"

Casamonica - ruspe contro le villette : il legale prepara ricorso. Gli sgomberati : “Andremo a casa della Raggi e di Salvini” : Tra proteste e l’annuncio di un ricorso per resistere all’ingiunzione sono iniziate le prime demolizioni al Quadraro. “Stiamo per impugnare l’ingiunzione di demolizione per bloccare l’abbattimento delle villette ancora in piedi – fa sapere l’avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti della famiglia casamonica sgomberati ieri- . È una corsa contro il tempo ma spero di riuscire a fermare la ...