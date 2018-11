Casamonica | Salvini sale su una ruspa per l' abbattimento della villa FOTO

Demolita un'altra villa dei Casamonica - Salvini si fa fotografare sulla ruspa : Il ministro dell'Interno respinge poi l'offerta di un caffé da Guerino Casamonica: "Lo prenda con qualcun altro". Il...

Salvini corona il suo "sogno" : sulla ruspa per abbattere la villa dei Casamonica : Dopo i primi sgomberi ai danni dei Casamonica, Matteo Salvini inforca la ruspa. "Avanti così, la pacchia è finita" aveva detto di mattina presto il ministro dell' interno. "Alle 11 mi occuperò dei Casamonica abbattendo una loro villa abusiva alla Romanina" su twitter si era espresso così facendo intendere che se ne sarebbe occupato in prima persona. Poi cominciano a spuntare le foto e il leader leghista a cavallo di ...

Casamonica - Salvini in ruspa : "Adesso qui torna la legalità" : 'Non è una parentesi per farsi fotografie, ma è una politica che sta migliorando la vita di tanti quartieri. Abbiamo iniziato tanti anni fa e non ci fermeremo mai', ha aggiunto il presidente ...

