Casamonica | Salvini | Mi hanno detto che mi sparano

Abbattimento villa Casamonica - Salvini : “Ruspare la casa di di mafioso vale il ruolo di ministro” : ”Ruspare la villa di un mafioso è qualcosa per cui vale la pena fare il ministro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della conferenza sull’Abbattimento della villa confiscata ai casamonica in via Roccabernanda a Roma. A chi gli chiedeva se questa non fosse una spettacolarizzazione, Salvini ha risposto:”Questo è un bel segnale che arriva in tutta Italia, spero che le tv mandino ...

Roma - abbattimento di una villa dei Casamonica : Salvini sale su una ruspa : Zingaretti: "Felice che Salvini sia qui" - "Sono felice che il ministro sia qui. Non c'è in corso una battaglia politico ma l'impegno dello Stato a riportare legalità. Questa unità dello Stato ha ...

