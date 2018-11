Casamonica - ruspe davanti a un'altra villa confiscata. Il boss : 'Salvini? Ben venga - gli offro un caffè' : Le ruspe ferme davanti alla villa confiscata ai Casamonica in via Roccabernarda alla Romanina che verrà demolita a breve con alle spalle uno spazio allestito per una conferenza stampa con bandiere e ...

Casamonica - oggi le ruspe abbattono la super villa alla Romanina : Prima il Quadraro, adesso la Romanina. Le roccaforti dei Casamonica messe sotto pressione. Mentre i vigili urbani stanno procedendo agli ultimi abbattimenti di villette del clan nel parco dell'Appia ...

Casamonica - ruspe su ville : presenti anche botole/ Roma - legale : 'Stop a demolizione : abuso è prescritto' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da ruspe. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". legale: 'Stop a demolizione: abuso è prescritto'

Ruspe sulle ville dei Casamonica - gli sgomberati aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco : Una serie di nascondigli protetti da botole, dove poter occultare persone o semplici oggetti. Le Ruspe in azione sulle ville abusive dei Casamonica a Roma hanno portato allo scoperto le "stanze ...

Casamonica - gli sgomberati tentano di forzare il blocco e aggrediscono vigili | Ma lunedì altre ruspe in azione : lunedì 26 novembre si continua con l'abbattimento di una villa alla Romanina con la presenza di Matteo Salvini

Casamonica - sgomberati tentano di forzare il blocco e aggrediscono vigili. Lunedì ruspe a Romanina : Continuano le demolizioni al Quadraro, trovate botole nascondiglio. Violenze in famiglia contro moglie e figlie: nuove accuse per Raffaele Casamonica. Le parole della moglie davanti al giudice e la sua fuga per trovare rifugio in una struttura protetta. Arrestata anche una donna...

Casamonica - ruspe su ville : presenti anche botole/ Roma - legale : 'Stop a demolizione : abuso è prescritto' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da ruspe. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". legale: 'Stop a demolizione: abuso è prescritto'

Casamonica - le ruspe abbattono le ville : Le abitazioni erano state sgomberate martedì con un blitz della polizia municipale capitolina. Presente anche la sindaca Raggi

Casamonica : al via le ruspe sulle ville : Gli sfrattati protestano. Urla e rabbia. Nel pomeriggio bloccano una strada. Salvini: Non mi fermo fino all'ultima villa -

Casamonica - ruspe in azione : giù le prime villette - ira degli sgomberati : La prima ruspa, nella zona del Quadraro a Roma, entra in azione alle 10 del mattino. Ci vuole mezz'ora per buttare giù due delle otto villette abusive dei Casamonica. All'ombra...

Casamonica - ruspe in azione : giù le prime villette - ira degli sgomberati : La prima ruspa , nella zona del Quadraro a Roma, entra in azione alle 10 del mattino. Ci vuole mezz'ora per buttare giù due delle otto villette abusive dei Casamonica . All'ombra dell'Acquedotto ...

Ruspe su ville abusive dei Casamonica : occupanti contro la Raggi/ Ultime notizie Roma - Renzi : 'Brava sindaca' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da Ruspe: operazioni in corso. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". Le parole di Conte.

Ruspe sulle ville dei Casamonica demolito il 'borghetto' : Le Ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della famiglia ...

Casamonica - ruspe sulle ville : demolito il 'regno' del clan : Le ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della famiglia ...