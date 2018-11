Caruana-Carlsen | Mondiale scacchi 2018 | il programma e l’orario di oggi 26 novembre

Mondiale scacchi : ancora pari nell’11ª partita tra Carlsen e Caruana : Mondiale scacchi, tra Carlsen e Caruana sembra non voler emergere un vincitore, ancora una volta patta Mondiale scacchi, pari anche l’11ª. Patta tranquilla a Londra nell’undicesima partita del Mondiale tra Carlsen e Caruana; ancora una Difesa Russa, poi rapida serie di cambi e pari dopo meno di tre ore con una partita continuata per 55 mosse solo per soddisfare il pubblico pagante. Lunedì la 12ª e ultima partita a tempo lungo, poi ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana pattano anche l’undicesima partita. Lunedì la dodicesima - decisiva o forse no : Non c’è semplicemente verso di sbloccarlo, questo match valido per il titolo Mondiale di Scacchi che mette di fronte Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due migliori giocatori del mondo hanno pattato anche l’undicesima partita, e si trovano ora sul 5,5-5,5. Il norvegese è tornato a giocare 1. e4, esponendosi nuovamente alla Difesa Russa (o Petrov, che dir si voglia) da parte dell’italoamericano. Se nella sesta partita, quella ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - quella parità che sembra impossibile scalfire. Delle torri e di uno spettro : 5-5. Anche due anni fa, dopo dieci partite, il risultato del match Mondiale tra Magnus Carlsen e il russo Sergey Karjakin era questo: tuttavia, la situazione era ben diversa, con lo sfidante vincitore dell’ottavo incontro e il Campione del Mondo in carica del decimo. Oggi, il norvegese e Fabiano Caruana non sono riusciti ancora a portar via all’altro un punto intero. Non è facile prevedere, a questo punto, cosa succederà negli ultimi ...

Scacchi - Mondiale 2018 Caruana-Carlsen : verso lo spareggio. Quando si gioca? Data - programma - orario e regolamento : Il Mondiale di Scacchi 2018 sta appassionando sempre più persone in giro per il globo, nelle ultime due settimane è cresciuta l’attenzione su quanto sta succedendo a Londra e sempre più riflettori sono puntati sulla pirotecnica sfida tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due fenomeni, i migliori due giocatori del ranking FIDE, sono reduci da dieci pareggi consecutivi: dopo dieci partite disputate, la situazione è ancora di totale ...

Scacchi - Mondiale 2018 : anche la decima del match Carlsen-Caruana è patta. Ci sarà certamente il dodicesimo incontro : Una cosa è certa, dopo quest’oggi: oltre all’undicesima partita di dopodomani, ci sarà anche la dodicesima ed ultima a cadenza regolare, martedì 26: Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, infatti, hanno reso possibile tutto ciò pattando anche la decima partita di un match iridato che sembra non volersi sbloccare mai: i due giocatori sono ora sul 5-5. Con Caruana in scena col Bianco per la quinta volta, non si è più sorpreso praticamente ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana - i record e le difficoltà dei motori scacchistici nell’analisi di certi finali : Non è la sequenza di patte più lunga nella storia dei match validi per il Campionato del Mondo di Scacchi, ma quella in corso tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana è la maggior striscia di eque divisioni del punto partendo dalla prima partita in più di cent’anni di sfide iridate. Siamo sul 4,5-4,5, e il norvegese e l’italoamericano hanno ancora tre partite per evitare gli spareggi rapid. Il precedente record lo detenevano Garry ...

