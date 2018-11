Car of the Year 2019 - Svelate le sette finaliste

Le nuove foto di The Crown 3 mostrano il principe Carlo di Josh O’Connor e la regina di Olivia Colman : Le nuove foto di The Crown 3 regalano al pubblico un primo vero sguardo al principe Carlo interpretato da Josh O'Connor nella prossima stagione della serie storica di Netflix, oltre a fornire una nuova anteprima della regina d'Inghilterra interpretata da Olivia Colman. Immagini che destano la curiosità del pubblico soprattutto perché la serie si presenta con un cast completamente rinnovato per la sua terza stagione, le cui riprese sono ...

Mitsubishi Eclipse Cross eletta RJC Car of the Year 2019 [FOTO] : È la prima volta dal 2007 che un modello Mitsubishi viene premiato come “RJC Car of the Year 2019” Mitsubishi Motors Corporation ha annunciato oggi che il SUV Crossover Eclipse Cross è stato indicato come “RJC Car of the Year 2019” dall’Automotive Researchers and Journalists’ Conference of Japan (RJC), dopo la valutazione finale del 13 novembre. Rispetto alla scelta di Eclipse Cross, il comitato di selezione RJC ha ...

Narcos Rise of the Cartels : il videogioco ispirato alla serie TV prodotta da Netflix riceve un primo trailer : L'annuncio di Narcos: Rise of the Cartels risale alla prima metà del 2018, e qualche mese dopo possiamo finalmente ammirare il primo trailer del titolo ispirato alla famosa serie TV Netflix pubblicato da Curve che ha ora anche una finestra di lancio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il publisher brittanico ha mostrato il trailer su Twitter svelando che Narcos è previsto per PC e console per il Q3 del 2019. Sempre grazie al tweet, ...

Fifa 19 : Michael Duffy “Player of the Year” : Card disponibile dal 16 novembre negli obiettivi settimanali : Sabato 11 novembre la PFA Ireland (PFAI), l’associazione dei calciatori irlandesi, ha assegnato alcuni premi, in collaborazione con EA Sports e fra questi c’è stato l’annuncio del vincitore del “Player of the Year“, il giocatore dell’anno: in questa categoria il successo è andato all’esterno sinistro del Dundalk, Michal Duffy. A differenza di quanto accaduto negli anni […] L'articolo Fifa 19: ...

Matthew McConaughey fece il provino per "Titanic" ma fu sCartato. "Volevo disperatamente quel ruolo" : Matthew McConaughey è uno degli attori di Hollywood più famosi in assoluto, ha vinto un Oscar per 'The Dallas Buyer's Club' e ha recitato in molte pellicole di successo. Ma nel 1997 l'attore si presentò ad un provino per il ruolo di Jack nel film 'Titanic', e fu scartato.Come riporta il Daily Mail, McConaughey racconta di quanto desiderasse avere quella parte che poi andò a Leonardo DiCaprio. "Volevo disperatamente ...

Diggin' in the Carts - il suono dei videogiochi fa ballare Club to Club : Le colonne sonore dei videogame anni '80 e '90 sono un genere musicale preciso, che ora si apre al grande pubblico grazie a Kode 9 e due compositori giapponesi, Yuzo Kushiro e Motohiro Kawashima. ...

Whitey Bulger - ucciso in Carcere il boss di The Departed : la sua storia : James “Whitey” Bulger, ex-gangster di Boston la cui vita ha ispirato libri e film, è stato trovato morto martedì nella sua cella della prigione di Hazelton, a Bruceton Mills in West Virginia. Un comunicato ufficiale ha informato che Bulger, che aveva 89 anni, è stato “trovato incosciente” nella sua cella per esser dichiarato morto dai sanitari poco dopo. Diversi giornali americani scrivono che Bulger è stato picchiato a morte da almeno due altri ...

Allerta Meteo Roma - il senatore lancia l’allarme : “anche il Senato - Palazzo Madama - e il Pantheon sono a rischio alluvione. Non bisogna dimentiCare” : “Nel 1870 una alluvione interessò l’area dove è ubicato il Senato della Repubblica Italiana. A proposito di allerte idrogeologiche e aree inondabili: sapete che Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, è a rischio inondazione? Non solo Palazzo Madama, anche il Pantheon e gli edifici circostanti dove sono ubicati gli uffici dei Senatori come Palazzo Toniolo e Palazzo ISMA. Come si fa a dire? Semplice. Tra Piazza ...

Festa del Cinema - Millennium : The Girl in the Spider’s Web in anteprima mondiale. E Hollywood arriva sul red Carpet : Claire Foy, Viggo Mortensen, Sigourney Weaver, John C. Reilly & Steve Coogan: Hollwyood sbarca alla Festa di Roma e lo fa tutta in un solo giorno, o quasi. Scorsese a parte che all’Auditorium Parco della Musica è ormai di casa e lo si può incontrare – anche oggi – passeggiando per i corridoi. Tutti attesi negli svariati cromatismi di popolarità che li caratterizzano, attrici e attori hanno affollato il red carpet capitolino in orari ...

"Ether" - red Carpet per il maestro Zanussi alla Festa del Cinema di Roma : " Il dottore nel film crede nella scienza come uno strumento per soddisfare il più sfacciato dei desideri umani: la totale sottomissione, sia carnale che spirituale, di un altro uomo. Ether sarà il ...

Fallout 76 : Bethesda celebra il lancio della B.E.T.A. con una Carrellata di nuovi screenshot : Per festeggiare la prima sessione della B.E.T.A. di Fallout 76, che si terrà in esclusiva su Xbox One questa notte, il 24 ottobre, dall'1 alle 5 del mattino, Bethesda ha pubblicato una manciata di nuove immagini che vi riportiamo all'interno di questa notizia.Le immagini mostrano cosa troveremo ad aspettarci all'interno della B.E.T.A. di Fallout 76, che dopo la sessione di questa notte tornerà su tutte le piattaforme dal 30 ottobre. Vi ...

GWENT : The Witcher Card Game esce dalla beta ed è ora disponibile su PC : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annuciano il lancio della versione PC di GWENT: The Witcher Card Game. Il lancio viene accompagnato da un nuovo trailer cinematografico del gioco, un'offerta speciale in gioco ed una nuova stagione competitiva."GWENT ne ha fatta di strada se ripensiamo ai giorni di Witcher 3: Wild Hunt," ha dichiarato Mateusz Tomaszkiewicz, Game Director di GWENT: The Witcher Card Game, CD ...

Svelato il volto di Camilla Parker Bowles in The Crown 3 - l’inizio dell’amore col principe Carlo nei nuovi episodi : Ci sarà anche il personaggio di Camilla Parker Bowles in The Crown 3: la terza stagione della serie dedicata alla Corona inglese metterà in scena un incontro tra un giovane principe Carlo e la donna che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie. La terza stagione mostrerà proprio gli inizi della loro storia d'amore, nata e cresciuta in sordina nonostante il sentimento che li legava fosse noto a tutti, anche negli anni del matrimonio di ...

Gwent : The Witcher Card Game - un breve video mostra le basi del gameplay : L'acclamato gioco di carte creato da CD Projekt Red ha affascinato e catturato un larga fetta di fan nel mondo videoludico, ma come mai? Innanzitutto un marchio di grande spessore come quello di The Witcher porta con sé una storia gloriosa e uno stile inconfondibile. L'altra grande motivazione, che ha ...