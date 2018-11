Caos Palermo | sospesi un giudice e l’ex presidente | “sentenza sul fallimento pilotata”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) Ildella sezione fallimentare del Tribunale diGiuseppe Sidoti, sospeso dalle sue funzioni per un anno nell’ambito dell’indagine della Procura di Caltanissetta, pur essendo legato da un rapporto di “conoscenza e di estrema confidenza” con Giovanni Giammarva, exdelCalcio, non si astenne dall’incarico di relatore nell’ambito della procedura pre fallimentare della società. E’ questa l’accusa da parte della Procura di Caltanissetta, dietro il crac della società calcistica ci sarebbe stato uno scambio di favori, la sentenza che salvò ilfu dunque pilotata. Nel dettaglio il collegio nominò come proprio consulente, Daniele Santoro, a sua volta “legato da rapporti professionali pluriennali con Giammarva“. Inoltre, durante le intercettazioni tra Sidoti e Santoro è apparsa “la ...