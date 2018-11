Cantù | una settimana di riposo Jefferson e Tavernari in uscita?

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Presentate al Comunale le stagioni teatrali di Ama Calabria e I Vacantusi : Per Ama Calabria 14 gli spettacoli in programma: si comincerà l'8 dicembre, fuori abbonamento, con Ambra Angiolini e Matteo Cremon ne 'La guerra dei Roses'. La stagione inaugurerà l'11 dicembre con ...

La storia di Cantù e una fine annunciata Putin chiude le fonderie del patron russo : Ci sentiamo in colpa per non aver dato ascolto a Pierluigi Marzorati, stella canturina, meraviglia del nostro basket, per non avergli creduto nella notte dei ricordi organizzati dai veterani Papetti e ...

Como : truffa dello specchietto a Cantù - una denuncia : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - I militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco hanno denunciato in stato di libertà, T.B., 41 anni, italiano, domiciliato in provincia di Milano, ritenuto responsabile del reato di truffa dello specchietto e danneggiamento. L’indagine è scaturita a seguito della

Basket – Petrucci incontra una delegazione della Red October per il nuovo palazzetto a Cantù : nuovo palazzetto dello Sport a Cantù. Questa mattina una delegazione della Red October a Roma “Un progetto convincente, moderno e in linea con le esigenze della pallacanestro di oggi”. Con queste parole il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha accolto in Federazione dirigenti e ingegneri di Pianella srl, giunti a Roma nella mattinata odierna per presentare il progetto del nuovo palazzetto dello sport che sorgerà nell’area ...