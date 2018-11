Camera | governo pone fiducia al Dl Sicurezza

Dl sicurezza - governo pone la fiducia. Applausi alla Camera di Lega e M5S : Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge sicurezza . Lo annuncia all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Come è ...

Dl Sicurezza - il Governo pone la fiducia : lunedì il voto alla Camera . Di Maio : “È solo per una questione di tempi” : lunedì pomeriggio il Governo porrà la questione di fiducia sul decreto Sicurezza . “È per una questione di tempi. È un decreto che scade. Se dovesse fare tutto l’iter potrebbe slittare. È stato profondamente migliorato”, ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Piazzapulita su La7. Secondo quanto si apprende in ambienti di Montecitorio, la maggioranza ha deciso di blindare il testo per tagliare la discussione generale e ...

Governo battuto alla Camera su emendamento Vitiello al ddl Anticorruzione : Era il contratto di Governo a dover essere il timone di questo Governo, ma nemmeno le firme e gli impegni chiari possono essere considerati vincolanti. Nel voto di ieri alla Camera dei Deputati (che festeggiava i 100 anni di Palazzo Montecitorio) il Governo ha incassato, per restare in tema di contratto alla tedesca, il suo primo letterale Faust in die Fresse (dal Tedesco, pugno in faccia). Questa volta l'esecutivo viene battuto non in una ...