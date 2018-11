Calcio | Serie A 2019 | i migliori italiani della 13a giornata Prima rete per La Gumina

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete in A per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Calcio - Europei 2020 : il sorteggio dei gironi di qualificazione. Tutte le fasce - le teste di serie e le possibili avversarie dell’Italia : Il sorteggio che definirà i gironi di qualificazione agli Europei di Calcio del 2020 si terrà al Convention Centre di Dublino, in Irlanda, domenica prossima, 2 dicembre 2018, alle ore 12.00 italiane. Le 55 squadre partecipanti, divise in sei fasce, andranno a formare dieci gironi, naturalmente cinque da cinque ed altrettanti da sei. Va ricordato che Svizzera, Portogallo, Olanda ed Inghilterra dovendo disputare le Finals di Nations League, ...

Highlights Serie A Calcio - VIDEO e tutti i gol della tredicesima giornata. Sintesi e azioni salienti : La tredicesima giornata della Serie A di calcio sancisce l’allungo in vetta della Juventus, che vola a +8 sul Napoli, stoppato a domicilio dal Chievo. Si avvicina così l’Inter, mentre impattano Lazio e Milan. Punti pesanti in chiave salvezza per Udinese ed Empoli, questa sera Monday Night con Cagliari-Torino. Di seguito le Sintesi di tutte le gare: Udinese-Roma 1-0 Juventus-SPAL 2-0 Inter-Frosinone 3-0 Parma-Sassuolo ...

Serie D - Francavilla Calcio : pari casalingo con la Sangiustese : CRONACA DELLA PARTITA Il primo colpo lo batte il Francavilla all'8' con una conclusione di Paravati deviata in angolo dalla retroguardia ospite. Al 18' pericoloso cross di S. Di Renzo che però non ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Cristiana Girelli più forte degli insulti dei tifosi. Accettabile un contesto del genere? : L’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata in archivio. C’era attesa per il big match domenicale tra Fiorentina e Juventus, due delle compagini meglio attrezzate per centrare il bersaglio grosso ed aggiudicarsi lo Scudetto. Godendo anche della vetrina televisiva, le campionesse d’Italia hanno vendicato la sconfitta contro le viola in Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il confronto 2-0 ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella e il derby della Lanterna non ha vincitori : 1-1 allo Stadio “Ferraris” di Genova tra Genoa e Sampdoria, per il derby della Lanterna numero 117, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2018-2019. Fabio Quagliarella al 9′ e Krzysztof Piatek (9° gol in campionato) al 17′ su Calcio di rigore sono stati gli autori dei gol di una partita molto intensa dal punto di vista agonistico che ai punti avrebbe visto prevalere i rossoblu, più pericolosi dalle parti di ...

PAGELLE / Lazio Milan - 1-1 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : Le PAGELLE di Lazio Milan: i voti della partita. Allo stadio Olimpico finisce 1-1 con i gol di Kessie e Joaquin Correa, rossoneri ripresi all'ultimo.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Juventus 0-2 - Girelli e Bonansea affondano le viola : C’era grande attesa alla Stadio Comunale “Gino Bozzi” di Firenze per il big match dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Una partita che vedeva sfidarsi tante giocatrici di primo livello del nostro movimento e dalla valenza particolare, visto che le due compagini si erano già incontrate nella Supercoppa Italiana 2018 vinta dalle viola. Sul rettangolo verde toscano le ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : clamoroso pareggio del Napoli con il Chievo - campionato già chiuso? Rinasce l’Empoli : Pomeriggio davvero sorprendente per quanto riguarda la tredicesima giornata del campionato della Serie A di Calcio. Al San Paolo andava sicuramente in scena la sfida più interessante, anche in chiave scudetto: il discorso però sembra essersi già chiuso dopo un terzo dei turni da disputare. I partenopei guidati da Carlo Ancelotti infatti non vanno oltre uno scialbo 0-0 davanti al pubblico di casa con il Chievo che disputa una partita molto ...

Orari Serie A Calcio oggi (25 novembre) - il programma di tutte le partite : come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Archiviata la pausa per la Nazionale, è ricominciato il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. La tredicesima giornata si è aperta ieri con i tre anticipi e proseguirà nella giornata di oggi, domenica 25 novembre, con sei partite in programma. Si comincia alle ore 12.30 con il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. Tre partite alle ore 15.00 con le sfide tra Bologna e Fiorentina, tra Empoli e Atalanta e soprattutto con il match tra Napoli e ...

Calendario Serie A Calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn (25 novembre) : La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 proseguirà oggi, domenica 25 novembre, dopo la sosta per la Nazionale. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, il programma odierno si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Parma e Sassuolo. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Fiorentina, Empoli-Atalanta e Napoli-Chievo, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan, ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : successi di Acqua&Sapone Unigross e di Italservice - cade il Maritime Augusta : In attesa del Monday Night tra Lynx Latina e Civitella Colormax Sikkens, è andato in archivio gran parte dell’ottavo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A. C’era grande attesa per l’Acqua&Sapone Unigross, impegnata al Palacus Santa Filomena di Chieti, contro la Feldi Eboli. E’ arrivato un successo netto e perentorio dei padroni di casa. Un 6-0, con le firme di Gabriel Lima, Julio Miotti De Oliveira ...

Pagelle/ Inter-Frosinone : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 13giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Pagelle Inter Frosinone: Fantacalcio, i voti della partita con i migliori e i peggiori a San Siro nella 13giornata della Serie A.