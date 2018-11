Calcio | Serie A | 0-0 tra Cagliari e Torino con Cragno decisivo tra i pali a salvare i

laragnatelanews

: Gattuso, che risposta alle critiche di Salvini... ?????? 'Se il vicepremier parla di calcio significa che siamo mess… - Eurosport_IT : Gattuso, che risposta alle critiche di Salvini... ?????? 'Se il vicepremier parla di calcio significa che siamo mess… - Eurosport_IT : Salvini critica Gattuso dopo #LazioMilan: 'Perché non hai fatto cambi?' ?? La sua risposta non tarda ad arrivare...… - giusmo1 : #Milan, #Gattuso: '#Salvini si lamenta dei mancati cambi? Pensasse alla politica' -

(Di martedì 27 novembre 2018)Termina con un pareggio a reti bianche la 13° giornata del campionato diA 2018-19: 0-0 nella sfida di metà classifica tra ile il. Decisive le parate di Alessio, il migliore in campo del match, che salvano più volte il risultato in favore dei sardi. I granata si portano a 18 punti, gli stessi di Atalanta e Fiorentina, con i bergamaschi che a sorpresa vengono sconfitti per 3-2 in extremis dall’Empoli (il gol di Silvestre porta momentaneamente i toscani fuori dalla zona retrocessione) e i viola che pareggiano nel derby dell’Appennino contro il Bologna al Dall’Ara per 0-0 (e sono proprio i felsinei a scivolare al diciottesimo posto, il più alto della zona retrocessione). Ilva invece a 15 punti, dividendosi il tredicesimo posto con il Genoa che pareggia contro la Samp per 1-1 nel primo derby della Lanterna dopo il crollo del Ponte Morandi: a segno ...