Calcio a 5 | i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A | De Oliveira implacabile

Calcio femminile - le migliori italiane dell’ottava giornata di Serie A. Girelli più forte degli insulti - Serturini devastante : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS): Più forte degli insulti e della volgarità. Non si è scritta una pagina sportiva memorabile al “Gino Bozzi” di Firenze. ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete in A per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...

Black Friday - i migliori 10 affari del Calciomercato : Campioni pagati pochissimo rispetto al loro reale valore, che magari si scoprirà solo nel tempo. Per celebrare il giorno dedicato ai grandi affari, ricordiamo i migliori nella storia del calciomercato

Calcio a 5 - i migliori italiani della settima giornata di Serie A : Musumeci raggiunge quota 100 - Molitierno la solita sicurezza : Andata in archivio la settima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Altra partita di spessore del portiere partenopeo. Il n.1 della Lollo Caffè dimostra di essere ancora una volta una sicurezza tra i pali, subendo solo due reti. Sfortunatamente per lui, l’apporto in fase realizzativa non ...

Calcio - i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Parolo ancora a segno - Provedel impeccabile - si rivede Cristante : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Juventus e Napoli proseguire la loro marcia, superando rispettivamente Milan e Genoa, mentre l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Marco Parolo (Lazio): tre gol in una settimana, dopo SPAL e Marsiglia, va a segno anche con il Sassuolo. Si fa trovare ...

Pagelle/ Genoa Napoli : Mertens sempre tra i migliori! I voti della partita - fantaCalcio - Serie A - - IlSussidiario.net : Pagelle Genoa Napoli: fantacalcio, i voti della partita di Serie A. Migliori e peggiori a Marassi nella 12giornata , 10 novembre, .

Calcio a 5 - i migliori italiani della sesta giornata di Serie A : Molitierno una saracinesca - Spampinato da sogno : Andata in archivio la sesta giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Una vera ed autentica saracinesca nel match del PalaCercola. La capolista Acqua&Sapone Unigross, che non aveva mai conosciuto la sconfitta, ha impattato contro il muro eretto dal portiere della Lollo Caffè e della Nazionale. ...

I migliori giochi del Calcio per Android - iPhone e iPad : Un tempo la vita dell’appassionato di calcio era abbastanza semplice: la domenica si andava allo stadio con la radiolina su Tutto il calcio minuto per minuto e gli altri giorni ci si teneva aggiornati leggendo la gazzetta. Oggi è diventato più complicato: tra lo spezzatino delle partite e il doppio abbonamento a Sky e Dazn, avere a disposizione un tablet o uno smartphone è diventato essenziale. Non solo per il calcio giocato, ma anche se ti ...

Consigli FantaCalcio Serie A / 10^ giornata : le difese migliori - Sampdoria di ferro : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 10^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel decimo turno del massimo campionato (27-28-29 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:55:00 GMT)

Calcio a 5 - i migliori italiani della quarta giornata di Serie A : Gabriel Lima e Jonas Pinto Junior sugli scudi : Andata in archivio la quarta giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Andiamo a valutare quali sono stati gli azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. RODOLFO DE ARAUJO FORTINO: Grande prestazione del giocatore della Maritime Augusta. La marcatura siglata e la bontà della sua prestazione in generale sono meritevoli di citazione per un calciatore dotato tecnicamente in vetta alla graduatoria marcatori con 6 ...

Le migliori app per il Calcio : Se la vostra passione è il calcio, tra partite, news, fantacalcio e videogiochi, allora siete capitati sulla guida giusta! In questo articolo, infatti, vi illustreremo le migliori app per il calcio selezionate per voi. Troverete leggi di più...

Calcio - i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile - Bessa e Ciofani : Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di Calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di ...

Calciomercato : svincolati - i migliori calciatori a parametro zero del 2019 : A questo punto della stagione già si comincia a parlare del Calciomercato invernale, gli “esami di riparazione” per integrare e correggere. Quest’anno i contratti del mercato invernale di Serie A e B potranno essere depositati da giovedì 3 gennaio 2019, data ufficiale dell’inizio della finestra di trattative in entrata e uscita. Ma per gli operatori di mercato sta diventando importante guardare anche agli ...