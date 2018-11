Cagliari-Torino streaming live | ecco dove e come vederla | no su Rojadirecta

Cagliari Torino diretta streaming - ecco dove vedere la gara : Cagliari Torino diretta streaming, come poter vedere la partita. Fischio d'inizio programmato per le ore 20,30 di oggi. La gara sarà trasmessa da Sky Sport e che si potrà seguire in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili, se abbonati, grazie a Sky Go. Nella sfida non ci sarà Walter Mazzarri che ha accusato un malore ed è stato fermato ...

Cagliari - Torino : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Lunedì 26 novembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita. QUI Cagliari La formazione sarda dovrebbe ...

Il malore di Mazzarri - non sarà in panchina per Cagliari-Torino : L’articolo della Gazzetta Walter Mazzarri ha avvertito un malore venerdì sera, poco prima di cena. La corsa in ospedale, alla Molinette, e poi il rientro a casa dopo l’iniziale spavento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è anche lo stress alla base della disavventura del tecnico granata: «Dalle pochissime informazioni filtrate in una giornata lunghissima, avrebbe giocato un ruolo il forte stress al quale ...

L’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha avuto un malore e non sarà in panchina nella partita contro il Cagliari : Venerdì 23 novembre l’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha avuto un malore alla fine dell’allenamento pomeridiano della squadra. Mazzarri, che ha 57 anni e allena il Torino dallo scorso anno, al momento si sarebbe ripreso, ma non sarà in panchina

Serie A - Juve-Spal a La Penna. Cagliari-Torino arbitra Pasqua : ROMA - Sono state rese le note le designazioni arbitrali della tredicesima giornata di Serie A. Si comincia con l'anticipo del sabato, ore 15, Udinese - Roma , Fabbri,. Alle 18 Juventus - Spal , La ...

