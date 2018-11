Cagliari-Torino 0-0 | le pagelle di CalcioWeb

Serie A - pari e sbadigli alla Sardegna Arena : 0-0 tra Cagliari e Torino : Il monday night tra Cagliari e Torino finisce con uno 0-0 privo di sussulti. alla Sardegna Arena, i granata creano qualche occasione nel secondo tempo con Belotti e Zaza, ma Cragno fa buona guardia e mantiene la porta inviolata. Negli schieramenti proposti da Maran e Mazzarri – colto da un malore in settimana e sostituito in panchina dal vice Frustalupi – ci sono alcune novità rispetto all’ultima uscita delle due squadre. ...

Cagliari-Torino - le formazioni ufficiali : Il monday night delle 20:30 tra Cagliari e Torino chiude il tredicesimo turno di Serie A. Negli schieramenti proposti da Maran e Mazzarri – colto da un malore in settimana, verrà sostituito in panchina dal vice Frustalupi – ci sono alcune novità rispetto all’ultima uscita delle due squadre. Tra le file dei sardi, l’infortunato Castro, che salterà il resto della stagione per un gravissimo infortunio, sarà rimpiazzato ...

