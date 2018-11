Cagliari | infortunio Castro | lesione del crociato | i tempi di recupero

Infortunio Castro : rottura del legamento crociato per il giocatore del Cagliari : Un Infortunio che si è rivelato più grave del previsto. Se nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match tra Cagliari e Torino , gara che si giocherà lunedì sera alle ore 20.30 alla ...

infortunio Castro- Brutte notizie in casa rossoblù. Lucas Castro, dopo gli accertamenti strumentali di questa mattina, ha riportato la rottura del legamento crociato. Una brutta distorsione al ginocchio in allenamento e ko confermato dagli esami di questa mattina. stagione finita e tanto rammarico dopo un inizio devastante in maglia rossoblù.

infortunio FARAGO'- Il Cagliari è tornato oggi in campo agli ordini di Maran. Assenti i Nazionali, i quali faranno nuovamente ritorno in gruppo dopo gli ultimi impegni. Brutte notizie per quel che riguarda Faragò: il jolly rossoblù ha lavorato in differenziato per un problema di lombalgia, problema che potrebbe risolvere in vista del prossimo impegno

Infortunio Srna – Il primo match della nuova giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Cagliari e Bologna con il successo della squadra di Maran. Costretto al cambio in difensore Srna, fortunatamente il problema non può essere considerato grave. Si tratta infatti di una semplice botta alla schiena facilmente smaltibile in pochi giorni, Srna potrebbe essere a disposizione già per il prossimo match.