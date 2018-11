Cagliari | che colpo per Lucas Castro | rottura del legamento crociato per il

Annunciate nuove date del tour di Elisa nei teatri a Milano e Firenze - c’è anche Cagliari : biglietti in prevendita : Il tour di Elisa nei teatri si fa sempre più ricco. Dopo il successo di vendite delle prime date, si è deciso per nuovi concerti a Milano e Firenze ma in calendario compare anche una nuova data a sorpresa a Cagliari. Diventano quindi tre le date di Firenze e quattro quelle di Milano, rispettivamente al Teatro Verdi e al Teatro degli Arcimboldi, con biglietti in prevendita dalle 16 del 21 novembre per tutte le piattaforme online, mentre i ...

Cagliari. AI NAPOLETANI LA MASCHERA IL PREMIO ANDREA PARODI 2018 A Cagliari NELLA MANIFESTAZIONE DI WORLD MUSIC IL PREMIO DELLA CRITICA VA ... : ... Regione autonoma DELLA Sardegna , Fondatore, , Assessorato DELLA pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio; Fondazione ...

Prefetto di Cagliari : a rapporto Istituzioni Pubbliche e Società civile su disagi e violenza giovanile : ... tossicodipendenza, alcolismo, bullismo, etc., che possono riflettersi negativamente sui giovani, e sul mondo della scuola in particolare.

Juventus-Cagliari stasera in tv - a che ora inizia e dove vederla. Il programma su DAZN : Oggi, sabato 3 novembre alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match tra Juventus e Cagliari, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia, desiderosi di confermare la propria leadership nel torneo nazionale, affronteranno tra le mura amiche i sardi in un confronto sulla carta a senso unico. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sembrano un’armata invincibile e ...

Ryanair riapre le rotte da Trapani : si torna a volare anche su Bologna - Cagliari - Pisa e Bergamo : Ryanair torna all'aereoporto di Trapani Birgi e riattiva le rotte per Bologna, Cagliari, Pisa e Bergamo. 'Quattro rotte fondamentali per questo scalo e per la sua utenza che ricuciono lo strappo tra ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : 'Qualche rimpianto - il vento ci ha penalizzato. Ma la squadra è matura' : Assalto alla zona Champions fallito: la Fiorentina si ferma contro il Cagliari. Solo 1-1 al Franchi, in una gara durata ben 100 minuti e caratterizzata dal forte vento: al vantaggio di Veretout , su ...

Maltempo Cagliari : proseguono le ricerche del pastore disperso : I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono ancora al lavoro nelle montagne tra Feraxi e Capo Ferrato, in comune di Castiadas (Su) per le ricerche del 38enne pastore campano Nicola Campitiello, scomparso il 10 ottobre scorso travolto da un’ondata d’acqua nel Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Le ricerche sono coordinate da una Unità di Crisi Locale, con i Vigili specializzati Tas (Topografia ...

Cagliari - anche l'Arsenal su Barella : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport , l'Arsenal si sta interessando a Nicolò Barella del Cagliari. Il talento sardo non ha mai fatto mistero del suo sogno di giocare in Premier League.

Perché è crollato il ponte di Capoterra a Cagliari : Ci sono immagini che in Sardegna, nelle ultime ore, hanno evocato lo spettro del 2008 quando, sempre a ottobre, una forte alluvione mise in ginocchio il sud dell'isola. Le più impressionanti ...

Serie A Cagliari - terapie per Srna. Out anche Klavan : Cagliari - I rossoblu hanno ripreso a lavorare dopo i due giorni di riposo concessi da Maran . Ad Asseminello, la seduta è cominciata con una sessione in palestra: esercizi sulla mobilità e addominali.

Maltempo Cagliari - crolla ponte sulla SS195 : verifiche dei tecnici - Pigliaru e Balzarini a Capoterra per un sopralluogo

Sardegna - a causa del maltempo crolla ponte che collega Cagliari a Capoterra : Il ponte sul rio Santa Lucia che collega Cagliari al comune di Capoterra, lungo la strada statale 195, è crollato a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la Sardegna. Situazione critica su tutta l'isola, con allagamenti e decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo : chiuso il ponte che collega Cagliari a Capoterra : Il ponte della Scafa che collega Cagliari alla statale 195 verso Capoterra e Pula è stato chiuso al traffico. La polizia municipale presidia la strada per evitare che gli automobilisti si immettano sulla statale, impraticabile da questa mattina a causa del Maltempo. Tra la rotonda della Rumianca e il Cacip si è infatti aperta una voragine che non consente il transito dei veicoli. Chi avesse necessita’ di raggiungere Giorgino, dovra’ ...

Alluvione in atto nel Cagliaritano : immagini drammatiche da Capoterra : Situazione che peggiora di ora in ora in Sardegna, nell'area meridionale dell'Isola, martoriata da precipitazioni incessanti. E' il cagliaritano l'area più colpita, con gravi criticità nelle...