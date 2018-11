Cagliari | Ceppitelli | ' Castro? Gli staremo vicino | è un grandissimo ragazzo'

Cagliari - allarme rientrato per Ceppitelli : Farias ancora a parte : Cagliari- allarme rientrato per Luca Ceppitelli dopo il lieve affaticamento muscolare delle scorse ore. Il difensore ha preso parte regolarmente all’odierna seduta d’allenamento e si prepara a dirigere la difesa in vista del match di sabato contro la SPAL. Per gli uomini di Maran si tratterà di una sfida fondamentale in chiave salvezza essendo chiaramente […] L'articolo Cagliari, allarme rientrato per Ceppitelli: Farias ancora ...

Juventus-Cagliari diretta live 2-1 : clamoroso autogol di Ceppitelli [VIDEO] : Juventus-Cagliari diretta live – Dopo la gara tra Fiorentina e Roma continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari pronte a regalare spettacolo. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino. ...

Cagliari - Ceppitelli : “Ronaldo? Il migliore al mondo. Barella è pronto per una big” : Domani sera il Cagliari andrà in trasferta a Torino, dove affronterà la Juventus. Della sfida e del momento dei sardi ha parlato Luca Ceppitelli ai microfoni di Radiolina: “Speriamo sia arrivato il momento di battere la Juventus sabato. Fino ad ora non mi è mai accaduto. Comunque portare via anche un punto sarebbe tanta roba contro una grandissima squadra. Se facciamo la nostra partita possono arrivare soddisfazioni. Personalmente ...