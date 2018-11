Buoni e Cattivi | a Radu il premio citofono

Conte : “Libertà di stampa è pilastro fondamentale. Elenco giornalisti Buoni e cattivi dal Guatemala - non dal governo” : “La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia, nessuno può pensare sia stata mai messa in discussione. Non è mai stato all’ordine del giorno”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo le polemiche delle scorse settimane per gli attacchi alla stampa da parte del Movimento 5 stelle, ha partecipato a un incontro con tre giornalisti minacciati dalle mafie a Palazzo Reale di Napoli. “A volte”, ...

Il mercato resterà orientato al ribasso : titoli Buoni e cattivi : ... più verosimilmente verso i 18.000 punti che verso i 19.500, il tutto al netto di evoluzioni di natura economica e politica prevalentemente endogena. Non ci aspettiamo un vero e proprio rally di ...

Alla "Locanda dei Buoni e Cattivi" in Sardegna - un aiuto per mamme e ragazzi in difficoltà : Post scritto da Giuditta Cavallini, Presidente della Cooperativa dei Buoni e CattiviQui Alla Cooperativa dei Buoni e Cattivi abbiamo l'obiettivo di dare una possibilità di recupero e riscatto a ragazzi e mamme con un passato difficile. Dimostriamo ogni giorno che si può fare, bene. La Fondazione Domus de Luna, che ha dato inizio a questa impresa sociale, aveva già aperto quattro comunità di accoglienza e cura per ...

Red Zone fa il peggior cinema di guerra dividendo l’umanità in Buoni e cattivi : La guerra è ovunque nei film di Peter Berg (Deepwater Horizon, Boston – Caccia all’uomo, The Kingdom, Lone Survivor, Battleship). È lui oggi il miglior regista del cinema di guerra: duro e tutto d’un pezzo, rigorosissimo con la mano quando gira, coerente e molto chiaro con la sua visione del mondo. Al suo meglio Peter Berg è l’ultimo regista del cinema di guerra, patriottico e muscolare, non solo in senso cronologico ma anche evolutivo: ...

Lego DC Super-Villains : il confine tra Buoni e cattivi : Quando sia il mito che la scienza non riescono a spiegare la situazione, Wonder Woman si rivolge a John Costantine e alla Justice League Dark che è sulle tracce della scomparsa Madame Xanadu. Mentre ...