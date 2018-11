Brucia una palazzina in Svizzera | sei morti fra cui alcuni bimbi

Torino - allontanato dalla discoteca “Life” torna con una molotov per Bruciare il locale : Prima ha insistito per entrare nel locale con la scusa di dover recuperare un pallone finito nel cortile interno della discoteca. E poi, allontanato, è ritornato davanti alla discoteca “Life” con una bottiglia molotov. È quanto accaduto la notte tra sabato e domenica a Torino, protagonista un ragazzo della Nuova Guinea di venti anni.Continua a leggere

Genoa - Juric : "Un pari che Brucia molto". Samp - Giampaolo : "Loro più bravi in una sfida sporca" : L'1-1 nel derby contro la Sampdoria è un pareggio che sta stretto al Genoa per quanto fatto: "E' un pareggio che brucia molto perché abbiamo subito un solo tiro in porta. Noi invece abbiamo creato ...

Roma - presidio contro il dl Sicurezza : “Salvini vuole far esplodere una bomba sociale”. Bruciata una ruspa giocattolo : In piazza contro il dl Salvini, al grido di #spegnilamiccia e dando fuoco a una ruspa giocattolo. “Abbiamo definito il decreto una ‘bomba sociale’: andrà ad aumentare le tensioni sociali, nient’altro”, tuona Federica Borlizzi di Alterego – Fabbrica dei diritti. Il presidio è stato organizzato a Roma anche da Baobab Exerience, Bpm, Link coordinamento e altre associazioni. “Continueremo a mobilitarci, ...

#CESENASTORIES - 20puntata. Una sconfitta che Brucia. Il presidente : 'Siamo tutti italiani - ma solo noi romagnoli' : Una brutta sconfitta. L'umore dei bianconeri riflette la sconfitta di Pineto . Una beffa per il Cesena che, pur senza i titolari Ricciardo, Zamagni, Zammarchi, Biondini e Tortori, non ha saputo ...

Juric : «Una sconfitta che Brucia» : L’intervista a Dazn Ivan Juric intervistato da Dazn al termine di Genoa-Napoli: «Non meritavamo di perdere la partita, dopo Milano all’ultimo minuto non prendiamo punti a causa di un autogol. I risultati danno fiducia ai ragazzi, così è più difficile andare avanti. Una sconfitta che brucia tanto». «Abbiamo preparato la partita per stare molto alti o molto bassi. In questo modo potevamo ripartire alla grande e fare male, nel primo ...

Torrazzo : Brucia una casa ai margini del bosco - fuoco domato dai Vigili del Fuoco FOTOGALLERY : E' stato necessario un'imponente spiegamento di mezzi dei Vigili del Fuoco per contenere i danni provocati dal rogo che si è sviluppato in una casa di Torrazzo, collocata ai margini del bosco, nella ...

Proteste Tap - Salvini : 'Bruciare bandiere non è mai una soluzione' : "Il fuoco non è mai la soluzione, il fuoco e le minacce non sono mai le risposte a niente". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, commenta i gesti dei manifestanti No-Tap che a ...

Milano - Brucia il deposito di rifiuti. Per prevenire gli ecoreati può bastare una telecamera : Riassumendo i fatti: un’impresa (IPB Srl) attiva da tempo nel settore lavori stradali e movimento terra (nel 2008 aveva realizzato per conto del Comune di Milano la strada di scorrimento fra viale Fermi e il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, oltre 5 milioni euro di lavori), regolarmente iscritta nell’elenco della Prefettura di Milano riguardante le imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list), a partire ...

STUDENTI IN PIAZZA CONTRO GOVERNO : BruciaTI MANICHINI DI MAIO-SALVINI/ Video - leader Lega : "Una cosa schifosa" : Sciopero mondo scuola, STUDENTI in PIAZZA a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo GOVERNO, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Professore di Lecce ucciso a coltellate e Bruciato in una cascina di Bergamo : ucciso a coltellate e poi bruciato. Il corpo di Cosimo Errico, insegnante 58enne di Bergamo, originario di Lecce, è stato trovato carbonizzato questa mattina nella bergamasca. L'uomo, Professore di Biotecnologia all'Istituto Natta di Bergamo, gestiva la cascina dei Fiori, fattoria didattica dove svolgeva attività per bambini e organizzava feste, a Entratico, in via Chiosi. Da ieri sera mancava da casa.A dare l'allarme è ...