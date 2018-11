Brasile | il Palmeiras di Scolari si aggiudica il titolo

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) Per la decima volta nella sua storia, ilè campione nazionale del. Con il successo di ieri sul Vasco da Gama – 1-0 firmato Deyverson -, la squadra di Felipaoe Felipe Melo, in vetta alla classifica dalla 27esima giornata, si èta il. A un turno dalla conclusione del torneo, infatti, i tre punti hanno permesso di tenere a 5 lunghezze di distanza il Flamengo: quindi, la matematica incorona la squadra paulista. Per il club fondato dagli italiani di San Paolo e in origine denominato Palestra Italia, questo è il secondonegli ultimi tre anni.