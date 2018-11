Boxe – Non solo Turchi-Conquest il 30 novembre a Firenze | nel sottoclou tornerà sul ring

Fabio Turchi vs Tony Cunquest con in palio il titolo dei massimi leggeri WBC - l’azzurro non ha dubbi : “riporterò in alto la Boxe italiana” : Tutto pronto per la sfida del 30 novembre tra Fabio Turchi e Tony Conquest con in palio il titolo dei pesi massimi leggeri WBC: il campione azzurro è carico e pronto per il match Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest nel nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom ...

Boxe - Floyd Mayweather fa marcia indietro : “Non combatterò contro Nasukawa - mi hanno truffato” : Floyd Mayweather non combatterà il prossimo 31 dicembre contro Tenshin Nasukawa come invece era stato annunciato l’altro ieri. A comunicarlo è stato lo stesso Money sul suo profilo Instagram: “Non ho mai detto sì a un incontro con lui. A essere onesti non l’avevo mai sentito nominare prima del mio viaggio in Giappone“. L’incontro era stato ufficializzato dalla Federazione MMA giapponese ma il 41enne statunitense ha ...

Boxe – Pacquiao torna sul ring - ma non contro Mayweather : ecco chi sarà il suo avversario : Manny Pacquiao tornerà sul ring il prossimo gennaio, ma non contro Floyd Mayweather: il pugile filippino affronterà Adrien Broner Nelle scorse settimane aveva preso piede la possibilità che Floyd Mayweather e Manny Pacquiao potessero sfidarsi nuovamente in una rivincita della loro sfida del maggio 2015. Mayweather ha preso seriamente la proposta lanciata dall’avversario, ma il suo calendario di impegni e la recente proposta di Khabib ...