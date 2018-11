Boschi attacca Di Maio | ' Ministro del lavoro nero e della disoccupazione' VIDEO

Di Maio e il lavoro nero - il Pd attacca. Renzi : «Le colpe dei padri non ricadono sui figli - ma chieda scusa». Boschi : «Mio padre tirato nel fango» : «Non m’interessa sapere se il padre di Di Maio abbia dato lavoro in nero, evaso le tasse, condonato gli abusi edilizi». «Ma rivedo il fango gettato addosso a mio padre»

Elena Boschi a gamba tesa su Salvini : “Salvini attacca le donne…” : Elena Boschi torna a parlare di Matteo Salvini, questa volta sottolinea come il leader della Lega, attacca le donne in politica Per Maria Elena Boschi nel confronto politico il rispetto verso le donne sta facendo passi indietro. La deputata Pd lo ha detto all’agenzia Dire e ha puntato il dito, in particolare, contro Matteo Salvini: “C’è sicuramente una regressione nel confronto politico verso le donne. Ci sono autorevoli ...

Maria Elena Boschi : "Salvini attacca sul piano personale le donne in politica. C'è regressione nel confronto" : Per Maria Elena Boschi nel confronto politico il rispetto verso le donne sta facendo passi indietro. La deputata Pd lo ha detto all'agenzia Dire e ha puntato il dito, in particolare, contro Matteo Salvini: "C'è sicuramente una regressione nel confronto politico verso le donne. Ci sono autorevoli esponenti della maggioranza, a cominciare dal ministro Salvini, che spesso attaccano l'avversario politico, quando è una donna, sul piano ...

Elena Boschi attacca nuovamente il governo : “Lega e M5S insieme per le poltrone” : Elena Boschi torna alla carica con un nuovo attacco verso il governo Lega – 5 Stelle La decisione del governo di rimuovere Roberto Battiston dalla guida dell’Agenzia spaziale italiana ha suscitato critiche interne ed esterne al governo. Ad attaccare sui social è l’ex ministro Maria Elena Boschi: “Il governo del cambiamento colpisce ancora – scrive su Twitter – hanno revocato senza alcuna ragione il presidente dell’Asi. Lega e M5S sono ...

Elena Boschi in aula attacca e critica i grillini : “Non vi vergognate?” (VIDEO) : Elena Boschi torna alla carica e critica aspramente il M5s sulla questione “Condono Di Maio” “Come potete non provare un senso di vergogna dopo aver usato la parola onestà e votare il condono Di Maio e non vergognarvi per lo scempio che state facendo ad Ischia. Quali interessi ha il ministro Di Maio dietro il condono edilizio ad Ischia?”. Così la deputata Pd Maria Elena Boschi durante la seduta in aula sul dl ...

Boschi attacca : 'Lega e M5S faranno pace per spartirsi le poltrone' : pace fiscale, condono, manovra. E' una fase politica in cui i dibattiti riguardano principalmente le scelte economiche del Governo Conte. Se ne parla anche alla Leopolda, in corso a Firenze. Trattandosi di una manifestazione a chiara trazione Pd non era difficile aspettare che, da parte degli ospiti, si levasse un coro critico nei confronti di quelle che sono le scelte messe in atto dal Governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. Al ...

Elena Boschi look da urlo accolta dalla folla attacca il M5S (VIDEO) : Elena Boschi look da urlo si lascia fotografare con la folla che l’aspetta e lancia una freccia contro i 5 stelle Il look acqua e sapone di Maria Elena Boschi in copertina su Maxim è un ricordo ormai lontano. Maria Elena, alla Leopolda 2018, sfoggia uno stile ben diverso. Giacca di pelle nera, trucco pesante, piega perfetta dei capelli. Decisamente più sexy. A PROPOSITO DI Elena Boschi: Selvaggia Lucarelli deride pesantemente Maria Elena ...