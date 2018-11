Borsa | mercati credono a pace Italia-Ue Milano vola | Ftse Mib+2 | 82%

Borsa : attesa per l'apertura dei mercati di domani : In realtà i risultati degli stress test sulle banche diffusi venerdì nel tardo pomeriggio, fotografano la situazione di 11 mesi fa. Gioved' Di Maio incontrerà le vittime del Salvabanche -

Mercati : spread a 316 - Borsa giù ma meno delle altre : Piazza Affari non è crollata, chiudendo a -0,9% meglio di altre piazze in Europa. Lo spread invece è stato altalenante -

Downgrade già scontato dai mercati : Borsa in guadagno - spread fermo : Piazza Affari risale dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody's ha tagliato il rating dell'Italia. Anche il differenziale Btp/Bund scende, poi torna sui 300 punti -

Mercati in allarme : Borsa in calo - lo spread schizza oltre i 325 punti : Piazza Affari perde - 1,89%, mentre il differenziale Btp/Bund tocca i livelli del marzo 2013 - La lettera di richiamo della Commissione europea al governo italiano per la manovra economica non è ...

Mercati temono rialzo tassi - la Borsa in Cina si sgretola : -3% : La Cina paga anche le dichiarazioni del suo premier, secondo il quale l'economia deve fare i conti con pressioni al ribasso sempre più insistenti. Nel frattempo l' Organizzazione Mondiale del ...

Borsa Italiana - spread BTP BUND - azioni delle banche : i temi caldi di oggi sui mercati : La cronaca delle ultime settimane evidenzia con estrema chiarezza che il primo responsabile del crollo di Borsa Italiane, e in particolare delle azioni delle banche, è l'andamento del differenziale ...

La Borsa rimbalza - spread a 300 Effetto Fmi sui mercati in Asia : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Il Governo deve riuscire a convincere i mercati dopo aver presentato la richiesta di un deficit al 2,4% del Pil.

Il deficit al 2 - 4% solo nel 2019 fa bene ai mercati - sale la Borsa : Roma, 3 ott., askanews, - Dopo le forti tensioni degli ultimi giorni con le scintille tra Roma e Bruxelles sulla manovra, arrivano segnali di distensione dai mercati finanziari. Piazza Affari rimbalza ...

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda.

Torna la tensione sui mercati : Spread sopra 280 - Borsa in calo : Poi è arrivato l'annuncio a sorpresa del rientro anticipato a Roma del ministro dell'economia Giovanni Tria che dunque non parteciperà domani alla riunione dell'Ecofin. A Milano l'indice guida Ftse ...

Le conseguenze finanziarie dell'annuncio del varo del Def sono state pessime. Non per il 2,4% di deficit in sé, ma per mancanza di ricette per la ripresa.

I mercati bocciano la manovra : Borsa a picco - -3 - 72% - - spread a 269 : A Piazza Affari affonda sui bancari dopo una giornata di forti tensioni bruciando 22 miliardi di capitalizzazione - La prima manovra del governo giallo-verde non piace proprio ai mercati finanziari. ...

Spread sfonda quota 280 - poi ripiega a 267. Borsa a picco : -3 - 7%. Il Def spaventa i mercati : Il Def presentato ieri dal governo gialloverde spaventa gli investitori. Piazza Affari termina con un calo del 3,72% dopo essere arrivata a pardere quasi il 5% affondata dal crollo dei bancari. Lo...