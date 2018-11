Borsa su | lo spread sotto i 300 punti

Spread in calo. La Borsa scommette sull'accordo Italia Ue : Milano. Il segnale che i mercati finanziari stanno inviando al governo gialloverde è inequivocabile: se c'è un'apertura nei confronti di Bruxelles sulla manovra economica gli investitori sono disponibili a ridare, almeno in parte, fiducia all'Italia. Così stamattina Piazza Affari apre in positivo so

Borsa - Milano apre in forte rialzo - FtseMib +2 - 59% - spread giù a 288 : Roma, 26 nov., askanews, - Le crescenti voci di un obiettivo di deficit più basso da parte del Governo italiano sembrano piacere alla Borsa di Milano che apre la settimana in forte rialzo mentre lo ...

Spread sotto quota 300 ai minimi da ottobre - vola la Borsa : Lo Spread ai minimi da ottobre, la Borsa in rialzo. Le parole dei leader di maggioranza Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che ieri hanno aperto a una revisione della manovra, fanno esultare i mercati.Il differenziale tra i titoli di Stato decennali tedeschi e quelli italiani arretra a 281 punti, dai 291 punti dell'apertura e dai 308 punti della chiusura di venerdì scorso. È il picco più basso da oltre un mese, precisamente dal 22 ottobre.E le ...

Borsa : chiude in rialzo coi bancari - +0 - 60% - ; spread sotto i 310 punti : Chiusura in rialzo per piazza Affari, che archivia l'ultima seduta della settimana con un progresso dello 0,60% dell'indice Ftse Mib, a quota 18714,9, sotto i massimi di giornata,. Lo spread si è ...

Borsa +0 - 60% - migliore in Ue. Spread 307 : 17.55 Borsa +0,60%,migliore in Ue. Spread 307 Piazza Affari chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana, la migliore tra le Borse europee. L'indice Ftse Mib segna +0,60% a 18.714 punti mentre si aprono spiragli di dialogo con l'Ue sulla Manovra. Bene i titoli bancari. Chiusura invariata per lo Spread tra Btp e Bund, a 307punti base. Ma il rendimento del decennale italiano scende al 3,41%. Positive anche le altre Borse europee, eccetto ...

Borsa e banche in rialzo grazie alla tregua sullo spread : Trova conferma nei dati Pmi il rallentamento dell'economia europea: il dato cumulato della zona euro di novembre è risultato di nuovo sotto le attese: 52,4 contro 53. In Germania l'indice Pmi ...

Borsa/ Lo spread rischia di riportarci al 2012 - IlSussidiario.net : Il supporto è molto significativo: qualora fosse violato al ribasso, la correzione in atto potrebbe diventare una discesa fino ai minimi di luglio 2012

Il “Black Friday” della Borsa : Milano a sconto del 20% sull’Europa è l’altra faccia dello spread : La violenta correzione partita da maggio ha ridotto le capitalizzazioni delle società (rendendo più agevoli eventuali progetti di scalata) e schiacciato i multipli del listino milanese. I titoli valgono oggi 10,3 volte gli utili attesi per il 2019 rispetto a una media europea di 12,2 ...

Borsa - Milano rimbalza con lo spread in calo : La Borsa di Milano rimbalza dopo due sedute consecutive di ribassi e risale dai minimi di dicembre 2016 toccati ieri. Il Ftse Mib, a fine seduta, guadagna l'1,41% a 18.731 punti dopo la bocciatura ...

Borsa Milano chiude in rialzo a +1 - 41%; spread in calo a 310 punti : La bocciatura della manovra da parte della Commissione Europea è già stata prezzata da Piazza Affari, che dopo il calo di ieri rimbalza e guida i principali listini europei, sostenuti anche dalla ...

Bocciatura Ue - Borsa +1 - 41% e spread 309 : 17.59 Bocciatura Ue,Borsa +1,41% e spread 309 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, nel giorno della Bocciatura della Manovra da parte dell'Ue, che era già attesa dai mercati. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,41% a 18.731 punti. A sostenere Milano, come le altre Borse europee, il recupero di Wall Street e l'allentamento della tensione sui titoli di Stato. Bene i titoli bancari. Lo spread Btp-Bund ripiega a 309 punti, in deciso calo ...

Bocciatura Ue - Borsa +1 - 41% e spread 311 : 17.59 Bocciatura Ue,Borsa +1,41% e spread 311 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, nel giorno della Bocciatura della Manovra da parte dell'Ue, che era già attesa dai mercati. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,41% a 18.731 punti. A sostenere Milano, come le altre Borse europee, il recupero di Wall Street e l'allentamento della tensione sui titoli di Stato. Bene i titoli bancari. Lo spread Btp-Bund ripiega a 311 punti, in deciso calo ...

Dopo Ue Borsa si rafforza e Spread cala : 13.48 Lo Spread e la Borsa non risentono della bocciatura dell'Ue della Manovra. Piazza Affari, sempre in terreno positivo durante la seduta, ha rafforzato i suoi guadagni. La bocciatura europea non pesa sul listino della Borsa di Milano che dava per scontati gli effetti di un preannunciato giudizio negativo da parte dela Commissione europea. Anche lo Spread si restringe e scende, scivolando sotto la soglia dei 310punti, Dopo la fiammata di ...

La bocciatura Ue non spaventaBorsa in rialzo - spread in calo : Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib a + 0,95% a 18.645,96 punti. All Share a + 0,88%. Segui su affaritaliani.it