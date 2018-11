Borsa | Milano apre in rialzo | +1 | 72%

Borsa : Milano in rialzo - bene Banco Bpm : ANSA, - Milano, 23 NOV - Piazza Affari accelera a metà mattina , Ftse Mib +0,85% a 18.761 punti, spinta dal calo del differenziale tra Btp e Bund tedeschi, che viaggia a cavallo della soglia ...

Borsa : Europa chiude in rosso senza faro Wall Street - Milano -0 - 7% : ... si cerca di capire se ci siano margini di dialogo sulla manovra, anche alla luce delle timide aperture del ministro dell'Economia Tria durante il question time al Senato , commentando la manovra, ha ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 69% : ANSA, - Milano, 22 NOV - Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,69% a 18.603 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Il “Black Friday” della Borsa : Milano a sconto del 20% sull’Europa è l’altra faccia dello spread : La violenta correzione partita da maggio ha ridotto le capitalizzazioni delle società (rendendo più agevoli eventuali progetti di scalata) e schiacciato i multipli del listino milanese. I titoli valgono oggi 10,3 volte gli utili attesi per il 2019 rispetto a una media europea di 12,2 ...

Borsa : Europa ritraccia - Milano - -0 - 95% - : ANSA, - Milano, 22 NOV - Le Borse europee ritracciano dopo le chiusure in positivo di ieri: Parigi lascia sul campo oltre mezzo punto percentuale , -0,55%, , Londra qualcosa di più , -0,65%, . In calo ...

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 42% : ANSA, - Milano, 22 NOV - L'indice principale della Borsa di Milano apre in calo dello 0,42% a quota 18.653 punti.

Borsa - Milano rimbalza con lo spread in calo : La Borsa di Milano rimbalza dopo due sedute consecutive di ribassi e risale dai minimi di dicembre 2016 toccati ieri. Il Ftse Mib, a fine seduta, guadagna l'1,41% a 18.731 punti dopo la bocciatura ...

Borsa Milano chiude forte con Europa : Milano, 21 NOV - Giornata di buon recupero per tutte le Borse europee, spinte dal ritorno degli acquisti su Wall street e dall'ottimismo per un accordo sulla Brexit, con Piazza Affari sostenuta anche ...

Borsa Milano chiude in rialzo a +1 - 41%; spread in calo a 310 punti : La bocciatura della manovra da parte della Commissione Europea è già stata prezzata da Piazza Affari, che dopo il calo di ieri rimbalza e guida i principali listini europei, sostenuti anche dalla ...

Borsa : bocciatura Ue non affossa Milano : ANSA, - Milano, 21 NOV - La bocciatura della manovra da parte dell'Ue, che definisce 'giustificata' l'apertura di una procedura di infrazione, non affossa Piazza Affari: l'indice Ftse Mib si è ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 98% - : ANSA, - Milano, 21 NOV - Apertura in rialzo per Piazza Affari. Nel giorno in cui è atteso il giudizio dell'Ue sulla manovra del governo, l'indice Ftse MIb ha avviato gli scambi in crescita dello 0,98% ...