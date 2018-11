Borsa di Tokyo chiude in rialzo su traino Expo 2025 | Nikkei +0 | 76%

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 76% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,76% – Oggi la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 21.812 punti, con un guadagno di 165,45 punti, pari allo 0,76 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.647,69 punti, scendendo subito dopo fino a 21.622,60 punti, il livello più basso della giornata, e salendo verso la ...

Borsa. Tokyo perde in apertura lo 0 - 11% : 02.02 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana poco variata, dopo la nuova contrazione di venerdì degli indici azionari statunitensi, e la progressiva flessione delle quotazioni del greggio, ai minimi in un anno. L'indice Nikkei segna un lieve ribasso dello 0,11%, a quota 21.622,94. Sul mercato valutario lo yen si assesta a 112,90 sul dollaro, e a un valore di poco superiore a 128sull'euro.

Asia in ordine sparso. Chiusa la Borsa di Tokyo : Si muovono a due colori le principali Borse Asiatiche orfane della guida di Tokyo Chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per i timori di una escalation della ...

Borsa di Tokyo oggi chiusa - è il giorno del ringraziamento del lavoro : Borsa di Tokyo oggi chiusa, è il giorno del ringraziamento del lavoro – oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa in occasione del “Kinrou Kansha no hi” (giorno del ringraziamento del lavoro) una festività locale. Ieri, la Borsa di Tokyo aveva chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, quasi tutta in territorio positivo, aveva registrato 21.646,55 punti, con un guadagno di 139,01 punti, ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 65% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,65% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 21.646,55 punti, con un guadagno di 139,01 punti, pari allo 0,65 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.582,47 punti, scendendo in mattinata fino a 21.484,98 punti, il livello più basso della giornata, e salendo ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo - Nikkei -0 - 35% : Roma, 21 nov., askanews, - Chiusura in calo per la borsa di Tokyo, contagiata dal ribasso di Wall Street. Il Nikkei 225 ha terminato gli scambi lasciando sul terreno lo 0,35%, a 21.507 punti

Borsa Tokyo - apertura in calo - -1 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 21 NOV - Il ridimensionamento degli indici azionari Usa, con il nuovo crollo del Dow Jones e la prolungata fase di correzione della tecnologia al Nasdaq, pesano sull'apertura di Tokyo, ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 35% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,35% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.507,54 punti, con una perdita di 75,58 punti, pari allo 0,35 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.286,81 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 21.243,38 punti, il livello più basso della giornata, e salendo ...

Borsa. In apertura Tokyo cede l'1 - 35% : 01.19 Il ridimensionamento degli indici azionari Usa, con il nuovo crollo del Dow Jones e la prolungata fase di correzione della tecnologia al Nasdaq, pesano sull'apertura di Tokyo, nuovamente con il segno meno in apertura di contrattazioni. L'indice Nikkei cede l'1,35%, a quota 21.292,60, con una perdita di 290punti. Sul mercato valutario lo yen si assesta a 112,70 sul dollaro, e a un valore di 128,20 sull'euro.

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 1 - 09% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 1,09% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.583,12 punti, con una perdita di 238,04 punti, pari all’1,09 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.582,69 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 21.526,95 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa : Tokyo apre in calo - -1 - 07% - : ANSA, - Tokyo, 20 NOV - La nuova correzione sul settore della tecnologia al Nasdaq, con il crollo dei principali titoli del comparto, da Apple, a Facebook ed Amazon, si ripercuotono su Tokyo, in calo ...

Borsa. Avvio in calo per Tokyo a -1 - 07% : 02.12 La Borsa di Tokyo, avvia in calo le contrattazioni, col Nikkei che cede l'1,07%, a quota 21.587,06, con una perdita di oltre 230 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 112,40, e sull'euro a 128,80. A riperquotersi sul mercato nipponico la nuova correzione sul settore della tecnologia al Nasdaq, con il crollo dei principali titoli del comparto,da Apple a Facebook e Amazon. Sotto osservazione il titolo Nissan, dopo ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 65% - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 06% - : ANSA, - Tokyo, 19 NOV - L'incertezza riguardo al processo della Brexit in Gran Bretagna, e le incomprensioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti al vertice Apec nella Papua Nuova ...