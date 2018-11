Bordoni | padre Ernesto non deve essere lasciato solo

romadailynews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Roma – “La mia vicinanza e sostegno aparroco di Santa Maria Liberatrice nel quartiere Testaccio. Ha infatti subito minacce ed intimidazioni dai rom che davano per scontato che avrebbe elargito loro sempre i soldi delle elemosine. Ilha esposto denuncia ma potra’ contare anche sulla vicinanza dei suoi parrocchiani ben decisi a difenderlo”.“Non e’ ammissibile che l’accoglienza e l’aiuto che sono alla base dei valori cristiani vengano poi ripagati con ricatti, intimidazioni e vere e proprie estorsioni. Qui purtroppo non si tratta piu’ di carita’ cristiana ma di un vero e proprio racket delle elemosine e quel parroco non”. Cosi’ in un comunicato Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.L'articolonon...