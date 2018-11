Biathlon | scatta la Coppa del Mondo 2019 | si parte la prossima settimana con la tappa di

sportfair

(Di lunedì 26 novembre 2018) Undici azzurri nellad’apertura didela Pokljuka, al via domenica 2 dicembre con staffetta singola e staffetta mista Ladeldiprende il via questasulla pista slovena di Pokljuka, dove si svolgeranno otto gare complessive fra domenica 2 e domenica 9 dicembre. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato per l’occasione undici atleti: si tratta di Chenal Thierry, Bormolini Thomas, Hofer Lukas, Montello Giuseppe, Windisch Dominik e Zini Saverio fra gli uomini, Gontier Nicole, Runggaldier Alexia, Sanfilippo Federica, Vittozzi Lisa e Wierer Dorothea fra le donne. La squadra azzurra vanta nella storia sette podi in questa: Patrick Favre si impose nell’individuale maschile del 1995, Dorothea Wierer è stata seconda nella sprint e terza nella pursuit femminile del 2014, Michela Ponza seconda nella sprint ...