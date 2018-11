Biathlon | Lisa Vittozzi | “Non mi bastano più i piazzamenti | voglio vincere e giocarmela

oasport

: Lisa Vittozzi e Giuseppe Montello al via della Coppa del Mondo di biathlon da Pokljuka - FISI FVG - ComitatoFVG : Lisa Vittozzi e Giuseppe Montello al via della Coppa del Mondo di biathlon da Pokljuka - FISI FVG - Robson58100136 : RT @FiocchiGFL: Intervista a Lisa Vittozzi - Campionessa di Biathlon della Nazionale Italiana: - Robson58100136 : RT @FiocchiGFL: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di lunedì 26 novembre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT – Abbiamo incontrato durante la Fiera Skipass l’azzurra, atleta 23enne del gruppo sportivo dei Carabinieri. Reduce dalla sua miglior stagione in Coppa del Mondo di, chiusa al sesto posto nella classifica generale alle spalle di Dorothea Wierer, ha impreziosito la sua splendida annata con la medaglia di bronzo conquistata nella staffetta mista dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, lottando per il podio anche durante le gare individuali. Gli azzurri sono appena rientrati da Sjusjoen e stanno preparando la prima tappa di Coppa del Mondo diprevista a Pokljuka, in Slovenia: perè quasi una “gara di casa”, dal momento che lo stadio dista meno di 200 km dalla sua Sappada, motivo in più per cominciare al meglio il suo secondo quadriennio olimpico e festeggiare le 100 presenze in Coppa del Mondo., come è andata la ...