Biathlon | Coppa del Mondo Pokljuka 2018 | programma | orari e tv Come vedere le gare in

Biathlon - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : le date e il programma completo della stagione : Siamo ormai a pochi giorni dall’inizio della stagione del Biathlon: l’IBU ha stilato un Calendario che è stato approvato nel corso del Congresso di Porec (Cro) ad inizio settembre. Sono nove le tappe di Coppa del Mondo: si parte da Pokljuka (Slo) e si conclude a metà marzo ad Oslo (Nor). I Mondiali sono in programma ad Oestersund (Swe) dal 7 al 17 marzo 2019. Di seguito il Calendario completo della stagione 2018-2019 del ...

Biathlon – Coppa del Mondo - terminato il raduno azzurro di Sjusjoen : il commento di Lisa Vittozzi : Si chiude il raduno di Sjusjoen, le sensazioni dell’azzurra Lisa Vittozzi Si avvia alla conclusione il lungo raduno della durata di due settimane sulla pista norvegese di Sjusjoen del gruppo élite di Coppa del Mondo. Agli ordini delll’allenatore responsabile Andreas Zingerle e del all’allenatore Andrea Zattoni sono presenti fino a giovedì 22 nvoembre Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che per ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lisa Vittozzi “Gli allenamenti vanno bene - voglio subito partire bene” : La nazionale italiana di Biathlon sta completando gli allenamenti in Norvegia a Sjusjoen. Ultimi giorni di preparazione in vista della prima tappa dell’anno in Coppa del Mondo a Pokljuka, dove dal 2 al 9 Dicembre è in programma un’intera settimana di gare. Lisa Vittozzi, una delle azzurre più attesa della stagione, ha parlato (dal sito FISI) di questi giorni d’allenamento: “In Norvegia l’allenamento sta andando ...

Biathlon - Saverio Zini : “Voglio gareggiare libero da pressioni e obiettivi per la mia prima esperienza in Coppa del Mondo” : ESCLUSIVA OA SPORT – L’inverno è ormai alle porte e lo sa bene Saverio Zini, giovane di Livigno classe 1994, appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito a Courmayeur. Saverio è l’unico atleta promosso dalla squadra B alla squadra A e in questa stagione farà in esordio in Coppa del Mondo di Biathlon, dopo aver ben figurato in Ibu Cup nella passata stagione dove ha potuto completare il suo apprendistato nella categoria seniores. A ...

Biathlon - ufficializzati i calendari di Coppa del Mondo fino alla stagione 2021-2022 : L’IBU ufficializza i calendari di Cdm fino al 2021-22: confermata Anterselva, la prima volta di Pechino per le Olimpiadi Invernali La Federazione Internazionale di Biathlon (IBU) ha reso noto con grande anticipo i calendari di Coppa del Mondo delle stagioni 2020-21 e 2021-22. Saranno nove in entrambi i casi le tappe in programma con doppia pausa, nella prima stagione per i Mondiali di Pokljuka, in Slovenia, e nella seconda per le ...

Biathlon : la squadra élite in raduno a Oberhof - continua il lavoro in vista dell’esordio in Coppa del mondo : La squadra élite italiana di Biathlon sarà in raduno ad Oberhof (Germania) fino a martedì 30 ottobre. Sarà una settima di duro lavoro per gli azzurri nella località tedesca, in cui si svolgerà la prima gara di Coppa del mondo del 2019. Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ovvero gli atleti in grado di conquistare la medaglia di bronzo nella staffetta ...