Bertolucci | il suo cinema parlerà ancora per lui

ilfattoquotidiano

: E' morto #Bertolucci il grande maestro del #cinema italiano. Aveva 77 anni. Vinse #Oscar per L'ultimo Imperatore, s… - Agenzia_Ansa : E' morto #Bertolucci il grande maestro del #cinema italiano. Aveva 77 anni. Vinse #Oscar per L'ultimo Imperatore, s… - SkyTG24 : E’ morto Bernardo Bertolucci, il cinema perde il suo grande maestro - repubblica : #BernardoBertolucci @FerzanOzpetek: 'Il suo coraggio e la sua generosità. Un faro per tutti noi' -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Ci sono registi le cui opere spesso si riconoscono da pochi fotogrammi. Bernardoè uno di questi, a testimonianza della sua originalità dietro la macchina da presa i cui ampi movimenti si coniugano con una funzione narrativa della luce, in una poetica resa costante nel consolidato sodalizio con Vittorio Storaro che lavora con lui dal 1970 al 1993. Una particolarità costruita attraverso l’assunzione di più registri stilistici: Roberto Rossellini, la nouvelle vague dei primi anni Sessanta, Akira Kurosawa. Da quest’ultimo trae la vocazione per l’estensione paesaggistica che caratterizza opere come Novecento, Il Tè nel deserto e L’ultimo imperatore. Un artista completo che traduce il suo lirismo in immagini e che riversa sulla pellicola, senza deludere, diverse opere letterarie da Pasolini (La Commare secca) a Moravia (Il conformista), da Borges (La strategia del ragno) a Bowles ...