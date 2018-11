Bertolucci e Ultimo Tango a Parigi | la scena di sesso col burro che divenne «l' incubo» di

Bernardo Bertolucci - il più bell'omaggio è di Stefania Sandrelli : "Se ne è andato il mio 'ultimo imperatore'" : "Se ne è andato il mio "ultimo imperatore". Che si sentiva come un "topo nel formaggio". Per lui significava stare come in un bozzolo, al caldo e al riparo. Me lo disse gioiosamente dopo una estate di sofferenza e di passione. "Adesso sto bene, sai? Sto come un topo nel formaggio". Grazie per essere stato così speciale. Per il tuo cinema così speciale. Spero di incontrarti ancora e di fare un altro film insieme. Un lungo ...

Bertolucci e la scena del burro in "Ultimo tango a Parigi" : In 'Ultimo tango a Parigi', 1972, Bernardo Bertolucci subì la censura per le numerose scene di sesso, tra cui una in particolare, in cui Paul, il personaggio interpretato da Marlon Brando, sodomizza ...

Bernardo Bertolucci - è morto il grande regista di 'Ultimo tango a Parigi' : È morto a Roma Bernardo Bertolucci all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. È stato il regista di una serie di film che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema sia italiano che internazionale. Celeberrimi i capolavori "Ultimo tango a Parigi" con Marlon Brando e "L'Ultimo Imperatore" dedicato all'Ultimo imperatore cinese, per il quale vinse un Oscar nel 1988 (l'unico regista italiano ad averlo vinto). Figlio del grande Attilio ...

