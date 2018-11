Bertolucci e la scena del burro in Ultimo tango a Parigi

ilgiornale

: 'Ultimo tango' e la scena del burro, #BernardoBertolucci: 'Maria Schneider non sapeva nulla' [VIDEO] - repubblica : 'Ultimo tango' e la scena del burro, #BernardoBertolucci: 'Maria Schneider non sapeva nulla' [VIDEO] - annamaria_ff : L'ultimo Imperatore 3D - Clip 3 - LucillaMiss : RT @repubblica: 'Ultimo tango' e la scena del burro, #BernardoBertolucci: 'Maria Schneider non sapeva nulla' [VIDEO] -

(Di lunedì 26 novembre 2018) In '', 1972, Bernardosubì la censura per le numerose scene di sesso, tra cui una in particolare, in cui Paul, il personaggio interpretato da Marlon Brando, sodomizza ...