Bernardo Bertolucci morto Il regista aveva 77 anni

Bernardo Bertolucci - è morto a 77 anni il celebre regista di Novecento e L’ultimo imperatore : È morto all’età di 77 anni a Roma, dopo una lunga malattia, il regista Bernardo Bertolucci . Star del cinema internazionale, sua la regia di capolavori del grande schermo, come Novecento , Ultimo tango a Parigi, Il té nel deserto, Piccolo Buddha e L’ultimo imperatore , il film da nove Oscar. L'articolo Bernardo Bertolucci , è morto a 77 anni il celebre regista di Novecento e L’ultimo imperatore proviene da Il Fatto ...

Addio al regista Bernardo Bertolucci : L"ultimo dei grandi maestri del nostro cinema, Bernardo Bertolucci, unico italiano ad aver vinto un Oscar per la regia, ci ha lasciati per sempre. Di lui ci resteranno dei capolavori come Ultimo tango a Parigi, Novecento e l"Ultimo Imperatore.L"infanzia, l"amicizia con Pasolini e l"esordio al cinemaBernardo, figlio del poeta e critico letterario Attilio Bertolucci, nasce nel 1941 vicino a Parma, a pochi chilometri dalla casa dove abitò Giuseppe ...