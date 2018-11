Bernardo Bertolucci e il Nepal | storia di un amore

Bernardo Bertolucci - il più bell'omaggio è di Stefania Sandrelli : "Se ne è andato il mio 'ultimo imperatore'" : "Se ne è andato il mio "ultimo imperatore". Che si sentiva come un "topo nel formaggio". Per lui significava stare come in un bozzolo, al caldo e al riparo. Me lo disse gioiosamente dopo una estate di sofferenza e di passione. "Adesso sto bene, sai? Sto come un topo nel formaggio". Grazie per essere stato così speciale. Per il tuo cinema così speciale. Spero di incontrarti ancora e di fare un altro film insieme. Un lungo ...

È morto Bernardo Bertolucci - regista delle polemiche : È morto, a 77 anni, Bernardo Bertolucci. regista, sceneggiatore e produttore, tra i registi italiani più rappresentativi e conosciuti a livello internazionale e autore di capolavori come Ultimo tango a Parigi, Il tè nel deserto, Novecento, L'ultimo imperatore. Classe 1941, nato a Parma, figlio del p

Chi è Clare Peploe - moglie di Bernardo Bertolucci : Clare Peploe è la moglie di Bernardo Bertolucci e la donna che è stata accanto al grande regista per 40 anni, condividendo con lui successi professionali e vita privata. Classe 1942, è una sceneggiatrice e regista di successo, nata a Dar es Salaam, in Tanzania. Ha studiato all’Università di Perugia e alla Sorbona di Parigi. Quella per il cinema è una passione di famiglia, tanto che anche Mark, il fratello di Clare, è uno sceneggiatore e ...

Bernardo Bertolucci - il primo incontro tra il regista e Marlon Brando : “Non mi guardava negli occhi - io ero nervosissimo” : Nel 2016, durante un incontro pubblico a Roma, Bernardo Bertolucci racconta il primo incontro con l’attore Marlon Brando, prima delle riprese di Ultimo tango a Parigi (1972): “Gli raccontai la storia con un pessimo inglese. Poi gli chiesi perché non mi guardasse negli occhi, e lui mi rispose: ‘Voglio vedere quando smetti di battere il piedi per terra’. Ero nervosissimo“. Bertolucci è morto all’età di 77 anni, ...

