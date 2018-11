Bernando Bertolucci | psicoanalisi e marxismo intrecciati in un discorso filmico

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 novembre 2018) Bernardoè stato un movimento di macchina dove prima non c’era. E dove prima nessuno pensava si potesse farlo. Bernardoè stato l’unico italiano ad aver vinto un Oscar come miglior regista. Bernardoha trasformato radicalmente l’idea di percezione del racconto e della visione di un film. Bernardoha scandalizzato il mondo con un film. Bernardoè stato il cinema. Morto in un grigio novembre, come Mario Monicelli sei anni fa,con quella sua continua instancabile ricerca espressiva ed estetica, avrebbe voluto osservare un attimo di più un riflesso del sole più caldo, una porta fordiana che si apre verso l’orizzonte lontano.Aveva iniziato a stare su un set in Accattone, assistendo l’altrettanto esordiente Pier Paolo Pasolini, amico e vicino di casa di papà Attilio. L’apparizione di un dolly in scena fu come ...