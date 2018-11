Bentley Continental GT - La dodici cilindri è anche Convertible

quattroruote

(Di lunedì 26 novembre 2018) Come da tradizione, dopo laGT coupé laha svelatola versione con tetto apribile, la. La nuova gran turismo en plein air ricalca l'impostazione meccanica e stilistica della sorella con tetto fisso, proponendo un soft top di tela retraibile elettricamente. L'apertura e la chiusura della capote vengono portate a termine in 19 secondi,in movimento fino a una velocità massima di 50 km/h: i clienti potranno personalizzare il tessuto del tetto scegliendo tra le sette diverse tinte per l'esterno e otto finiture per l'interno. In gamma saranno presenti 70 colori per la carrozzeria, 15 opzioni per i tappeti, otto diverse finiture di radica per il cruscotto e 15 differenti sellerie.Scaldacollo e capote isolata. Per permettere ai propri clienti di sfruttare laGTnei mesi meno caldi, laha integrato nei ...