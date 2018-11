Bellezza e salute | tutto da una mela Incontro a Roma

romadailynews

: RT @mybeautifulpl: Cosmetici all’amido di riso per salute e bellezza di pelle e capelli - AnyColourULike1 : RT @mybeautifulpl: Cosmetici all’amido di riso per salute e bellezza di pelle e capelli - mybeautifulpl : Cosmetici all’amido di riso per salute e bellezza di pelle e capelli -

(Di lunedì 26 novembre 2018)da una– Larappresenta per l’uomo, da sempre, una fonte di alimentazione,. Nel prossimo, giovedì 29 novembre alle 18:30 nella sede ell’Associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a, il Professor Umberto Nardi ripercorrerà il viaggio nel tempo di questo straordinario frutto, ne sottolineerà il valore, l’importanza e l’utilità. Parlerà della sua dolcezza e ne sarà offerto un assaggio. Torta di mele, ma non solo.Si parlerà di, di come si può ottenere una pelle fantastica solo con una, si farà una dimostrazione, applicando una maschera di ultimissima generazione, frutto di una recente sperimentazione clinica.Si tratterà diquello che si può ottenere da una, ma sopratdi quanto laumana possa trarne ...