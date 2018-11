Basket | Raffaella Masciadri | “Io sono quella che per 17 anni ogni estate si è messa al

oasport

: Si scrive Raffaella Masciadri, si legge storia del basket ???? femminile. Dall'esordio 2001 contro il Portogallo a… - LiaCapizzi : Si scrive Raffaella Masciadri, si legge storia del basket ???? femminile. Dall'esordio 2001 contro il Portogallo a… - Anna_1897 : @franco_fabry @raffaeros81 @cavs @KingJames @Lakers Il basket è al livello del calcio ma a sportività stanno anni l… - grazioli_gianni : RT @SkySport: ?? L'addio alla Nazionale, Raffaella #Masciadri si commuove ascoltando le parole della sua lettera #SkySport -

(Di lunedì 26 novembre 2018), simbolo dell’Italia delfemminile, ha lasciato la Nazionale: nell’ultima sfida contro la Svezia, valsa all’Italia la qualificazione agli Europei, la cestista azzurra, con grande amarezza, non è stata nemmeno chiamata in causa dal tecnico Marco Crespi. L’a giocatrice si è sfogata al “Corriere della Sera“.L’ormai ex azzurra ha dichiarato: “Se dicessi che non cirimasta male direi una bugia. Non è tanto non aver giocato nemmeno gli ultimi 5 secondi, che per me sarebbero comunque stati oro. È stato peggio non essere considerata in grado di stare in campo, come giocatrice, quando per esempio eravamo avanti di 20“.La cestista si sentiva pronta all’ultima recita: “Io miallenata come e più delle altre per essere pronta, quindi ero pronta. Ioche per 17...