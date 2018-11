Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Riccardo Moraschini con l’Italia per Lituania e

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Lituania. Programma - orari e tv : I campionati nazionali si fermano, le squadre nazionali ricominciano: è tempo di Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, con la seconda fase. L’Italia, nella prima delle due partite di questa seconda finestra, affronta a Brescia la Lituania. L’incontro si avvia a disputarsi in condizioni un po’ particolari. Innanzitutto, la Lituania ha già staccato il pass per la Cina, e può dunque scendere in campo con una certa tranquillità, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Polonia-Italia. Programma - orari e tv : Domenica 2 dicembre la Nazionale italiana di Basket tornerà in campo per la quarta partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 che si terranno in Cina. A Danzica gli azzurri di coach Meo Sacchetti affronteranno la Polonia in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il destino dell’Italia: una vittoria infatti garantirebbe la certezza della qualificazione. Nella partita di andata giocata a Bologna a metà settembre ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Leonardo Candi al posto di Andrea Cinciarini nei convocati dell’Italia per Lituania e Polonia : Cambiamento nelle convocazioni della Nazionale italiana per le due sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: Andrea Cinciarini non sarà disponibile per le partite contro Lituania e Polonia. Al suo posto va Leonardo Candi. Il play della Grissin Bon Reggio Emilia, in questo difficile inizio di stagione della squadra allenata da Devis Cagnardi, ha messo insieme 3.9 punti e 4.3 assist in 21.9 minuti di media, risultando il decimo miglior ...

Qualificazioni Mondiali Basket 2019 – Cinciarini indisponibile : il CT Sacchetti convoca Leonardo Candi : Andrea Cinciarini non sarà a disposizione del CT per Italia-Lituania e Polonia-Italia: il CT Meo Sacchetti convoca Leonardo Candi al suo posto Andrea Cinciarini non sarà a disposizione del CT Sacchetti nel raduno di lunedì prossimo a Brescia e per le partite contro Lituania (29 novembre) e Polonia (2 dicembre). convocato Leonardo Candi, playmaker della Grissin Bon Reggio Emilia. Lunedì 26 novembre, presso la Sala dei Giudici del Palazzo ...

LIVE Italia-Svezia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre sprecano - la Svezia rientra : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...

Qualificazioni EuroBasket donne 2019 : Italia Svezia in diretta LIVE : ... Croazia 2-3, Macedonia 0-5 Guida tv: Eurobasket Women 2019 Qualifiers mercoledì 21 novembre " ore 20.30 Italia-Svezia diretta esclusiva Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , telecronaca Geri De Rosa, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Lituania. Data - programma - orario e tv : Si giocherà il 29 novembre la sfida tra Italia e Lituania, che apre, per gli azzurri, la seconda finestra relativa alla seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaLeonessa di Brescia arriveranno due formazioni con obiettivi di classifica ben diversi: i baltici il loro scopo l’hanno già raggiunto, perché sono già qualificati con quattro turni di anticipo. All’Italia, invece, serve almeno un’altra vittoria ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Polonia-Italia. Data - programma - orario e tv : Il quarto dei sei impegni dell’Italia nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 si terrà domenica 2 dicembre, a Danzica, dove ad attendere gli azzurri sarà la Polonia. La partita d’anData ha visto la Nazionale di Meo Sacchetti prevalere col punteggio di 101-82 in quel del PalaDozza di Bologna, nella notte magica di Amedeo Della Valle, uno dei grandi assenti del ritorno in quanto infortunato. I pericoli della ...

Italia-Svezia - Qualificazioni Europei Basket femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Dopo la splendida vittoria di sabato contro la Croazia, la Nazionale italiana di basket femminile vuole completare l’opera e conquistare la certezza della qualificazione all’Europeo 2019 nell’ultima sfida del girone. Oggi, mercoledì 21 novembre, a La Spezia le azzurre di coach Marco Crespi attendono la Svezia, in testa al gruppo H con gli stessi punti dell’Italia. Con una vittoria la Nazionale sarebbe certa del primo posto e della ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia vuole staccare il pass contro la Svezia nell’ultima di Raffaella Masciadri in azzurro : Ultima partita per l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei di Serbia e Lettonia 2019. La Nazionale allenata da Marco Crespi sarà di scena al PalaMariotti di La Spezia contro la Svezia. In palio ci sono sia il primo posto nel girone che il pass per la manifestazione continentale, anche se va detto che una sconfitta difficilmente cambierebbe lo status di qualificata di entrambe, a seguito della bassa probabilità con cui possono ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per Lituania e Polonia. Torna Alessandro Gentile - c’è Giampaolo Ricci : Il CT della Nazionale italiana di Basket, Meo Sacchetti, ha diramato i nomi dei sedici giocatori che prenderanno parte al raduno di Brescia, a partire da lunedì 26 novembre, per preparare le due partite valevoli per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 contro Lituania (29 novembre al PalaLeonessa) e Polonia (2 dicembre a Danzica). Di seguito i convocati, oltre ai giocatori a disposizione nel caso in cui qualcuno si ...