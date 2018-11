Basket | intervento di ricostruzione cranica riuscito per Marco Ceron

oasport

(Di lunedì 26 novembre 2018) Brutto episodio ieri nell’incontro di Serie A diin quel di Brescia: un brutto colpo alla testa per, atleta dei padroni di casa della Germani, dopo una gomitata fortuita da parte di Jaiteh, della Fiat Torino, ha costretto allo stop dell’incontro per portare d’urgenza in ospedale il 26enne, rimasto per qualche secondo a terra privo di sensi. Unchirurgico durato oltre quattro ore, al momento però il problema sembra essere risolto: ridotta la frattura dell’osso temporale.Questo il comunicato della Germani Brescia:“GermaniBrescia comunica che nella serata di domenica 25 novembre l’atletaè stato ricoverato nel Reparto di Neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia per trauma cranico con grave fratturaaffondata e comminuta ed ematoma satellite.Nella mattinata di oggi, lunedì 26 novembre, l’atleta ...