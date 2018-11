Barcellona | stipendi da record | il monte ingaggi dei catalani è più alto nella storia

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) Da uno studio pubblicato sul sito Sporting Intellinge, emerge che ilè il club con ilpiùdel calcio. Il club catalano, infatti, paga in media ai propri calciatori unoo che supera gli 11 milioni all'anno. A gonfiare la media, contribuisce il mega-salario di Leo Messi, che percepisce 43 milioni a stagione; ma non c'è solo l'argentino: anche glida capogiro di Suarez, Coutinho e Piqué sono inavvicinabili per la maggior parte dei club europei. Anzi. Alle spalle del, in questa speciale classifica, c'è il Real Madrid, sebbene alleggerito dal salario di Cristiano Ronaldo, passato in estate alla Juve. Loo-medio delle merengues si aggira sui 10 milioni annui.