Barbara D' Urso alza la gonna e sbam! Servito l' incidente ' intimo' in diretta tv

Barbara D'Urso e Simona Ventura - alta tensione. Il gesto in diretta che scatena la guerra a Mediaset : A Domenica Live si è consumata una battaglia tra due primedonne di Cologno Monzese: Barbara D'Urso e Simona Ventura . Durante l'ultima diretta, nel salotto domenicale di Carmelita è arrivato Patrick ...

Barbara D'Urso in diretta mostra l'intimo durante la sua trasmissione : Barbara D'Urso a Domenica Live non è nuova a gaffe personali o a quelle degli ospiti, certo è che questa volta l'imbarazzo deve esserci stato veramente. Carmelita passeggiando sul palco con una mano ha spostato il vestito, questo gesto ha permesso alla telecamera che la stava riprendendo di mostrare ai telespettatori le mutante della conduttrice. Il siparietto è durato circa un secondo ma sono stati in molti a notare la "gaffe" se così si può ...

Barbara d'Urso - scivolone hot in diretta : la gonna svela l'intimo | VIDEO : Incidente sexy per la conduttrice, che ieri sfoggia un abito lungo con spacco vertiginoso. La clip fa il giro della rete

Niccolo Centioni - Rudy dei Cesaroni - si racconta da Barbara D’Urso. Oggi fa il lavapiatti. Guarda il VIDEO : Vi ricordate il piccolo Rudy, il monello figlio di Claudio Amendola nella popolare sitcom “I Cesaroni”? Una carriera da attore iniziata da piccolissimo, ma ora Niccolo Centioni a 25 anni è dovuto emigrare in... L'articolo Niccolo Centioni, Rudy dei Cesaroni, si racconta da Barbara D’Urso. Oggi fa il lavapiatti. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara d’Urso taglia Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip : lei "risponde" via social : La conduttrice del reality ha condiviso su Instagram il pensiero di chi ha fatto notare l'assenza dai video mandati in onda...

Domenica Live - il duro messaggio di Barbara D'Urso contro la sua ex amica Mara Venier : 'Qualche altro stolto' : In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, molti volti noti dello spettacolo hanno voluto appoggiare la campagna della vicepresidente della Camera dei deputati, ...

Barbara D'Urso cancella Simona Ventura dai video di Temptation Island Vip : lei reagisce così : Proprio nella giornata dedicata alla solidarietà femminile, a Mediaset e precisamente a Domenica Live si è consumata una silente battaglia tra due primedonne di Cologno Monzese: Barbara D'Urso e ...

Domenica Live - Elia Fongaro e la crisi di nervi da Barbara D'Urso : 'Basta - sono stanco'. Raptus in diretta : A Domenica Live va in onda il processo a Jane Alexander ed Elia Fongaro . Ora che tutti e due sono usciti dal Grande Fratello Vip , nel salotto di Barbara D'Urso si può svelare finalmente tutta la ...

Gaffe per Barbara D'Urso : mostra gli slip spostando l'abito con una mano : Barbara D'Urso, regina indiscussa di Canale 5, continua a far parlare di sé. Tra critiche e consensi, la conduttrice non perde occasione per destare scalpore. Uno degli ultimi avvenimenti risale a ieri, domenica 25 novembre, quando la D'Urso si è resa protagonista di una Gaffe che ha scatenato il mondo dei social in pochissimo tempo. Carmelita nazionale ha mostrato gli slip in diretta con un abile movimento della mano che, scostando il lungo ...

Barbara D'Urso cancella Simona Ventura dai video di Temptation Island Vip : FUNWEEK.IT - Proprio nella giornata dedicata alla solidarietà femminile, a Mediaset e precisamente a Domenica Live si è consumata una silente battaglia tra due primedonne di Cologno...

Barbara d'Urso a Domenica Live 'taglia' Simona Ventura : Per comprendere certe dinamiche da dietro le quinte televisive, talvolta è decisivo notare non tanto ciò che in onda c'è, ma quello che non c'è. È il caso di Barbara d'Urso che ieri a Domenica Live, per pura coincidenza - la stessa che per mesi non le ha permesso di lanciare Avanti un altro alla fine del suo Pomeriggio Cinque, mica per fare un dispetto a Bonolis, con il quale i rapporti fino a qualche tempo fa sembravano tesi - ha ...

Serena Bortone e Barbara d'Urso : quando la lotta alla violenza sulle donne passa dalla diretta : “Non è normale che sia normale”. Questo il nome della campagna lanciata dalla vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite. Una striscia di rossetto rosso sotto l’occhio è stato il contributo simbolico di centinaia di uomini e donne, che nelle piazze di tutta Italia hanno manifestato contro la violenza ...

Ascolti domenica pomeriggio 25 novembre : nuova vittoria per Mara Venier su Barbara D'Urso : Mara Venier si conferma la regina della domenica pomeriggio. Settima vittoria per domenica in su domenica Live (fermo a quattro sfide aggiudicate), che comunque riesce a tenere accesa la competizione e a fare un buon ascolto. Per Barbara D'Urso sono lontani i tempi in cui dominava letteralmente sullo storico contenitore di Rai 1, quando questo era condotto da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta....Continua a leggere

Barbara D'Urso cancella Simona Ventura dai video di Temptation Island Vip : Proprio nella giornata dedicata alla solidarietà femminile, a Mediaset e precisamente a Domenica Live si è consumata una silente battaglia tra due primedonne di Cologno Monzese: Barbara D'Urso e ...