Banda di rapinatori nordafricani semina terrore a Milano

Banda di rapinatori 20enni sgominata nel Varesotto : Banda di rapinatori: fermati cinque ragazzi Nella notte di martedì 16 ottobre i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese hanno fermato una Banda di rapinatori. Si tratta di cinque 20enni della ...

Fermata la Banda di rapinatori ventenni terrore delle sale slot : Gli investigatori li seguivano da una settimana circa, allarmati dall’aggressività del gruppo: i ragazzi erano arrivati a picchiare selvaggiamente il gestore di una sala giochi. Fermati prima dell’ennesimo blitz

Rapina in Villa - confermato carcere per quinto componente Banda rapinatori : Chieti - Il Gip di Lanciano Massimo Canosa ha convalidato il fermo per il 26enne ritenuto il quinto componente della banda responsabile della Rapina di domenica 23 settembre nella Villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Il giudice ha disposto il provvedimento di arresto cautelare in carcere per il medesimo, difeso dall'avvocato Paolo Sisti. Nel corso dell'interrogatorio davanti al gip e al procuratore capo Mirvana Di Serio ha confermato ...

Lanciano - nessuna donna nella Banda dei rapinatori. E il capo non è pugliese : La polizia: "Anche i tre romeni parlavano perfettamente italiano". I carabinieri: "Il Gps ci ha rivelato che la loro auto quella notte è stata sempre nei pressi della villa dei Martelli"

Rapina in villa a Lanciano - ore contate per la Banda : in un video i volti dei rapinatori : Sono due i delinquenti incappucciati con la felpa e col volto travisato. Si intravedono i loro volti, quel tanto che basta per fornire una traccia agli investigatori. I due banditi, su quattro, che ...